„O echipă care știe ce vrea” Discursul lui Lucescu din vestiar, aplaudat de toată lumea

KOSOVO - ROMÂNIA 0-3. Mircea Lucescu a ținut un scurt discurs în vestiar după partida de la Priștina

Antrenorul de 79 de ani i-a felicitat pe fotbaliștii săi, a fost îmbrățișat de portarul Florin Niță și apoi le-a spus acestora că au executat perfect indicațiile sale.

Mircea Lucescu: „Ați controlat jocul așa cum a trebuit”

„Băi, băieți! Vă îmbrățișez pe toți cu drag. Ați făcut o treabă extraordinară, ați arătat ca o echipă care știe ce vrea. Ați gândit și ați controlat jocul așa cum a trebuit.

Ne-am apărat cu foarte multă inteligență, iar când a trebuit să ieșim pe contraatac și pe atacuri rapide, le-ați făcut de o manieră extraordinară. Bravo!”, a spus Lucescu, într-un video publicat de FRF.

Discursul selecționerului a fost primit cu aplauze de fotbaliști.

Lucescu, după victoria din Kosovo: „I-am provocat să joace ce vrem noi, nu ce vor ei”

România a obținut vineri o victorie senzațională, scor 3-0, împotriva statului Kosovo, la Priștina, într-o partidă din Liga Națiunilor

Golurile au fost marcate de către Dennis Man (min. 40), Răzvan Marin (min. 51 pen.) și Denis Drăguș (min. 82)

A fost primul meci al lui Mircea Lucescu pe banca naționalei României după o pauză de 38 de ani

„Am controlat jocul. Nu am vrut să acceptăm să fim dominați. Avem jucători cu un nivel tehnic foarte bun și asta trebuie să perfecționăm.

Am lucrat foarte mult pentru nivelul jocului, pentru construcție, pentru posesie. Așa am pus în dificultate echipa gazdă, cu jucători foarte buni. I-am provocat să facă ce-am vrut noi, nu ce-au vrut ei . Am jucat foarte bine și cu mingi lungi.

La mijloc am dominat categoric efortul și disponibilitatea fizică a lui Marin și a lui Stanciu. Nu mai zic de fundașii centrali, care au fost extraordinari. Au câștigat aproape toate mingile. Portarul la fel.

Ne-am relaxat un pic pe final și le-am dat oportunitatea să aibă câteva atacuri rapide, care se puteau termina și cu gol.

Pentru mine e o victorie importantă doar dacă aduce o altă victorie. Man și Mihăilă se vede că joacă în alt campionat. Evoluțiile lor îi pot determina și pe ceilalți să-și ridice nivelul.

Calități sunt. Noi am avut mereu un fotbal cu o tehnicitate peste medie. Toată lumea vorbea de Barcelona, dar noi în '70 făceam același lucru, nu le dădeam mingea adversarilor.

(n.r. - despre faptul că n-a stat deloc pe bancă în timpul partidei) Am vrut să simtă că este cineva alături de ei permanent”, a declarat Mircea Lucescu, după meci, Antena 1.