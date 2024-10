Succesul cu Cipru i-a adus lui Mircea Lucescu (79 de ani) victoria cu numărul 983 în cariera de antrenor, capitol la care e depășit doar de Alex Ferguson

Tehnicianul român a ajuns la 1.673 de partide ca principal și e pe 3 all-time, după Ferguson și Wenger, iar față de francez îl despart doar 29 de jocuri

Volumul de meciuri în care Lucescu a fost antrenor e imens, bornă la care nu ajung, împreună, Johan Cruyff și Pep Guardiola.

Mircea Lucescu continuă să antreneze. O face în ciuda vârstei pe care o are. A împlinit în iulie 79 de ani, iar contractul cu FRF e valabil până în 2026, când ar putea să meargă la Mondialul de peste Ocean.

Iar bornele pe care le atinge sunt uluitoare, realmente.

Sâmbătă seara, la Larnaca, Il Luce a obținut victoria cu numărul 983! Avea 980 de succese ca antrenor înainte de a prelua naționala României. Acum, e în joc pentru a atinge 1.000. Nivel pe care l-a depășit un singur antrenor din lume, all-time. E vorba despre Alex Ferguson, care a trecut chiar de 1.250 de victorii!

59% e procentajul victoriilor realizate de Lucescu raportat la toate meciurile în care a fost antrenor, procentul lui Ferguson e 58%, Wenger 54%, Ancelotti 59,5%, Mourinho 62%

Mai mult, Lucescu a adunat în ultima lună alte 3 jocuri ca tehnician, care se adaugă palmaresului său formidabil. Are în prezent 1.673 de partide. Prima, acum mai bine de 45 de ani, când era jucător-antrenor la Corvinul Hunedoara.

Ca număr total de jocuri, Lucescu e depășit, dintre antrenorii de mare anvergură ai lumii, nu doar de Sir Ferguson, ci și de Arsene Wenger.

Față de francez însă, care s-a retras de mai mulți ani, îl despart mai puțin de 30 de meciuri, bornă pe care Lucescu ar putea să o atingă cu naționala României doar dacă va fi selecționer și dincolo de Mondialul din 2026.

Unde a bifat Lucescu cele 1.673 de meciuri ca antrenor

Șahtior 573

Dinamo 197

Brescia 170

Corvinul 126

Dinamo Kiev 118

Rapid 116

Galatasaray 106

Beșiktaș 89

România 61

Zenit 41

Pisa 24

Inter 22

Turcia 17

Reggiana 13

Dar chiar și dacă nu l-ar depăși pe Wenger, performanța lui Luce tot e colosală. 1.673 de meciuri înseamnă că dacă ar juca în fiecare zi câte un meci, atunci Lucescu ar fi antrenor timp de 4 ani și jumătate. Zi de zi!

Nume imense de antrenori sunt sub Lucescu ca număr de meciuri. Marele Johan Cruyff are de peste 3 ori mai puține, Zagallo are cu 25% mai puține, Bill Shankly e sub el cu aproape 30%!

Tabloul unde Lucescu e peste crema antrenoratului mondial all-time

ANTRENOR NR. MECIURI Alex Ferguson 2.155 Arsene Wenger 1.702 MIRCEA LUCESCU 1.673 Luiz Felipe Scolari 1.647 Bobby Robson 1.446 Giovanni Trapattoni 1.418 Claudio Ranieri 1.403 Carlo Ancelotti 1.351 Valeri Lobanovski 1.307 Jupp Heynckes 1.265 Mario Zagallo 1.239 Otto Rehhagel 1.225 Sven Goran Eriksson 1.207 Bill Shankly 1.190 Luis Aragones 1.151 Dick Advocaat 1.147 Jose Mourinho 1.146 Guy Roux 1.109 Jock Stein 1.081 Ottmar Hitzfeld 1.067 Fernando Santos 1.067

Și în ierarhia trofeelor, Luce e pe podium

Nu doar la meciuri ca antrenor sau la numărul victoriilor, Lucescu e în vârf, ci și la ceva și mai important: trofeele cucerite.

Indiferent de competiția în care acestea au fost câștigate, Luce e depășit doar de două nume: Ferguson și Guardiola.

ANTRENOR TROFEE Ferguson 49 Guardiola 39 Lucescu 36 Ancelotti 30 Lobanovski 30 Hitzfeld 28 Mourinho 26 Felipe Scolari 26 Jock Stein 26 Trapattoni 23

Guardiola ar putea bate toate recordurile posibile

Există în momentul de față un antrenor, care, raportat la rata de succes, la frecvența de meciuri și mai ales la vârsta pe care o are, are toate șansele să stabilească limite de neatins în toate privințele. E vorba despre Guardiola.