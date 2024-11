„Mint ca niște nerușinați!”  Mircea Lucescu, un nou atac la adresa kosovarilor : „Inventează tot felul de lucruri și tot ei au dreptate”

ROMÂNIA - CIPRU 4-1. După ultimul meci din Liga Națiunilor, selecționerul Mircea Lucescu (79 de ani) a vorbit din nou despre conflictul din finalul partidei cu Kosovo: „Niște mincinoși”.

Partida România - Kosovo a fost întreruptă în minutul 90+4, după ce jucătorii lui Franco Foda au părăsit terenul și i-au acuzat pe fanii români de rasism, în urma scandărilor „Serbia! Serbia”.

ROMÂNIA - CIPRU 4-1. Mircea Lucescu, despre Kosovo: „Mint ca niște nerușinați și au tot ei dreptate”

„Nici nu mă interesează. În mod normal e 3-0. Dacă ar da o altă decizie ar fi îngrozitor pentru fotbal, înseamnă că nu mai există regulament, oricine își poate face de cap în fotbalul european sau mondial.

Un papagal zice ceva prin tribună, se retrage echipa și spune nu știu ce. «M-a făcut negru» sau mai știu eu ce culoare.

Nu se poate așa ceva, există o limită, fair-play-ul trebuie să domine, responsabilitatea jucătorilor față de jocul de fotbal, față de echipa adversară, față de suporteri și toată lumea, trebuie să fie maxim. Profesioniștii trebuie să respecte în totalitate, 100%.

Sunt foarte nemulțumit, am ajuns la vârsta asta în care am văzut oameni care se comportă altfel decât am fost noi obișnuiți. Fair-play-ul făcea parte din viața noastră, din entuziasmul nostru, din tot.

Acum te trezești că vin ăștia și sparg și tot ei au dreptate. Mint ca niște nerușinați și au tot ei dreptate. Inventează tot felul de lucruri și au tot ei dreptate. Nu se poate asta. Puțină decență ar trebui să existe.

E nemulțumirea mea de om ajuns la vârsta asta, 50 de ani de activitate, și văd aceste lucruri care mă îngrijorează”, a declarat Lucescu.

Surse la UEFA: „Nu se așteaptă o hotărâre luni. Va fi în această săptămână”. 3-0 pentru noi?

Sursele GOLAZO.ro de la Nyon au anunțat când va veni verdictul UEFA: „Foarte probabil, va fi în această săptămână”.

Comisia de Disciplină va judeca potrivit articolului 27 al regulamentului disciplinar UEFA, „Forfeit” (abandona).

La punctul a, precizarea e clară:

„Echipa care abandonează meciul pierde cu 0-3. Dacă rezultatul actual e mai puțin favorabil federației vinovate, rezultatul rămâne”.

Cel mai probabil, decizia va fi 3-0 pentru România la „masa verde”. Șansele Kosovo sunt minime. Dar, după cum a anunțat președintele forului de la Priștina, Agim Ademi, cazul va continua la TAS. La Lausanne va fi hotărârea definitivă.

România, promovare în Liga B și urna 2 în drumul spre Mondiale

România își câștigă grupa de Nations League și revine în Liga B. Mai mult, succesul cu Cipru este sinonim cu asigurarea poziției în urna 2 la tragerea la sorți pentru preliminariile pentru CM 2026!

Adică un singur adversar dificil în drumul spre revenirea la Mondial după aproape 3 decenii. În calificări vor fi 12 grupe, șase cu 5 echipe și șase cu 4. Câștigătoarele merg direct la turneu, iar locurile 2 la baraj.

De asemenea, câștigarea grupei asigură în proporții mari și prezența la barajul pentru turneul final, în cazul unui parcurs dezastruos în preliminarii.

Rezultatele României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România 1-2

1-2 15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo 0-0 (abandonat)

0-0 (abandonat) 18 noiembrie 2024, 21:45: România - Cipru 4-1.

Cum arată clasamentul în grupa României:

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. România 5 15 2. Kosovo 5 12 3. Cipru 6 6 4. Lituania 6 0

Prima clasată promovează în Liga B, ultima clasată retrogradează în D

Echipa de pe locul 2 va juca un baraj de promovare/menținere împotriva uneia dintre echipele de pe locul 3 din Liga B