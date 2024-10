Cipru - România 0-3. Jucătorii lui Mircea Lucescu au făcut un meci excelent și au obținut o victorie importantă în Liga Națiunilor.

La conferința de presă, „Il Luce” s-a arătat nemulțumit de faptul că următoarea adversară a României, Lituania, are mai mult timp de odihnă până la meciul direct.

Sâmbătă, însă, Lituania a jucat contra celor din Kosovo (1-2), acasă, cu începere de la ora 16:00, ora României.

De partea cealaltă, meciul Cipru - România a fost programat de la ora 21:45. Așadar, o diferență de aproape șase ore între cele două ore de start (5 ore și 45 de minute).

Cipru - România. Mircea Lucescu: „Nu înțeleg! Ei au jucat la 4, noi la 10”

Mircea Lucescu se teme că această diferență ar putea să-și pună amprenta asupra jocului, deoarece refacerea fizică este foarte importantă în astfel de dueluri.

Și, evident, adversarii din Lituania ar avea un avantaj la acest capitol, în urma programării UEFA.

„ Dar nu înțeleg, ei au jucat la ora 4 astăzi, iar noi am jucat la 10 seara! Ei au jucat acasă, noi venim tocmai din Cipru. Dar așa s-a decis, așa va fi. Vom încerca să ne adaptăm.

Nu avem decât un antrenament pentru a face lucrul ăsta, pe cel oficial, de luni seara”, a declarat Mircea Lucescu, la conferința de presă.

Lucescu: „ E normal să pun rezultatul pe primul plan”

Întrebat despre constanța în alcătuirea primului „11” la ultimele meciuri, Mircea Lucescu a recunoscut că a fost mai interesat de rezultat, decât de aspectul jocului, așa că a decis să nu-și asume riscuri.

„Trebuie să câștigăm grupa din Liga Națiunilor. Nu e foarte simplu, Kosovo este o echipă foarte bună. E normal ca eu să pun în prim-plan rezultatul, abia apoi jocul. Am cântărit foarte bine valoarea jucătorilor noștri, relațiile lor de joc și am decis că nu am niciun motiv să schimb echipa. Era normal, după 3-0 în deplasare, 3-1 acasă, nu poți schimba.

S-a simțit în repriza a doua, după ce am făcut schimbările, o lipsă de colaborare, dar este absolut normal. Vom încerca prin antrenamentele făcute în continuare să aducem toți jucătorii la același nivel de înțelegere a jocului”, a completat Mircea Lucescu.