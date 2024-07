Mykola Shaparenko, ales cel mai bun jucător la Slovacia - Ucraina 1-2, și selecționerul Serhiy Rebrov, în dialog cu GOLAZO.ro la Dusseldorf.

Shaparenko a zâmbit la conferință când a fost întrebat de Lucescu: „Eram în vestiar când m-a sunat. Ne-a felicitat”.

Rebrov nu a fost total de acord cu concluzia GOLAZO.ro, că Ucraina a învins Slovacia jucând precum România la 3-0 cu Ucraina.

S-a încheiat partida la Dusseldorf, Ucraina învinsese Slovacia, 2-1, am coborât de la etajul 3, unde era masa presei, la -2, în sala destinată conferințelor de presă.

Shaparenko: „Eram în vestiar când m-a sunat Lucescu. Ne-a felicitat”

Cum Mykola Shaparenko, 25 de ani, a fost ales cel mai bun jucător al partidei, l-am întrebat pe mijlocașul lui Dinamo Kiev (gol și assist împotriva slovacilor) cum vede declarația dată de Mircea Lucescu înaintea turneului pentru GOLAZO.ro, potrivit căreia Ucraina poate atinge semifinalele Euro.

Știam că Mykola a cucerit titlul în țara sa cu Dinamo Kiev avându-l antrenor chiar pe Lucescu.

L-a privit pe ofițerul de presă al naționalei galben-albastre, care i-a tradus imediat.

A zâmbit și a răspuns: „Tocmai am vorbit la telefon cu Mircea Lucescu. M-a sunat acum, după meci, când eram în vestiar, și ne-a felicitat întreaga echipă. A spus că am făcut un joc bun”.

Despre partea cu Ucraina posibil în semifinale, a adăugat: „Aceasta este imaginea pe care o are el despre naționala noastră. Trebuie să ne jucăm rolul pe teren și să dăm maximum. Iar ceea ce se va întâmpla depinde de noi”.

Rebrov: „Am jucat foarte rău cu România. Acum am arătat adevăratul spirit al Ucrainei”

GOLAZO.ro a discutat și cu selecționerul ucrainean Serhiy Rebrov la sfârșitul întîlnirii.

„La 0-1 cu Slovacia, ne gândeam să vă întrebăm dacă vă veți da demisia, dar nu mai e cazul acum. Cum vă simțiți după ce ați întors și câștigat acest meci?

Nu a reacționat deloc la prima parte a întrebării. Doar la a doua.

„Am jucat foarte rău împotriva României și am pierdut un meci foarte important, însă nu pot spune că aceasta a fost altă echipă. Astăzi a fost alt spirit. Sunt foarte mulțumit pentru jucători că au arătat adevăratul spirit al Ucrainei pe teren și am meritat să câștigăm ”, a declarat Rebrov.

A adăugat: „Avem trei puncte acum, sigur trebuie să ne concentrăm la următoarea partidă”.

Aceasta a fost o victorie foarte importantă pentru țara noastră, pentru Ucraina, pentru luptătorii noștri, pentru suporterii noștri. Și sunt convins că ei toți sunt mândri de jucători. Serhiy Rebrov, selecționer Ucraina

GOLAZO.ro: „Ați jucat ca România”. Rebrov: „Nu pot spune că am jucat pe contraatac”

Spre finalul dialogului cu jurnaliștii, am reluat discuția noastră cu Rebrov: „În primul meci, România a avut o defensivă foarte puternică și ați remarcat acest lucru la sfârșit.

România a jucat apărare-contraatac, iar Ucraina a controlat mingea. Astăzi, am avut impresia că Ucraina a așteptat contrataacurile. Ați jucat aproape ca România în primul meci. Ce ne puteți spune despre tactica Ucrainei?”.

Selecționerul nu a fost total de acord: „Nu cred că am așteptat contraatacul. Astăzi trebuia să luăm trei puncte și am încercat. Am zis că nu am presat bine adversarul, dar nu pot spune că am jucat acum pe contraatac” .

„Cu România am controlat mingea și am pierdut 0-3. Fotbalul înseamnă să marchezi”

A continuat: „Planul pentru acest meci a fost să creăm mai multe ocazii, să aducem mai multe mingi în careu, am încercat să o facem. De aceea am înscris al doilea gol cu acea pasă în spatele apărării”.

Nu s-a oprit cu explicația. „Acest turneu, Euro, e foarte rapid și e nevoie de o reacție rapidă. Am reacționat bine după prima partidă și ne-am creat mai multe ocazii, am dorit mai mult să ne creăm ocazii”.