FCU Craiova 1948 a retrogradat din Liga 1, iar Adrian Mititelu nu a trecut încă peste lovitură și acuză că a fost trădat de cineva din interiorul clubului.

Adrian Mititelu: „ Există lucruri anormale în echipă. Sunt și niște bănuieli, dar nu avem dovezi”

Patronul oltenilor nu exclude o eventuală trădare din interiorul clubului.

Mititelu a recunoscut că în ultimele meciuri jucate de echipa sa s-au întâmplat lucruri ciudate. El bănuiește că o parte din jucători și angajați au sabotat clubul, dar momentan nu are nicio dovadă concretă.

„Foarte greu de digerat ce s-a întâmplat. Toate planurile noastre s-au năruit. Visurile, speranţele pe care le-am făcut s-au transformat într-un coşmar. Nu a trecut, dar trebuie să treacă. Asta e viaţa. În viaţă trebuie să fii pregătit pentru orice. La modul general vorbesc.

Este o retrogradare neaşteptată, negândită, nepreconizată. Nici duşmanii noştri nu au gândit-o. Dar, asta e. Vinovatul principal sunt eu. Eu am administrat activitatea clubului.

Nu mai caut acum scuze. Nu mai caut vinovaţi. Am fost puţin superficial. Am avut mai multă încredere decât trebuia în unii oameni. Şi sub nasul meu s-au întâmplat lucruri pe care nu le-am observat.

Am crezut că orice ar fi nu vom retrograda. Am zis că tragem linie la vară şi că rezolvăm problemele. Dar uite că s-a întâmplat nenorocirea şi am ajuns aici.

Asta e. Am avut ieşiri mai puţin inspirate în seara de după meci. Nu am fost în stare să o batem pe Sibiu. Aş putea spune că la această retrogradare au contribuit şi arbitrajele.

Ne-au ajuns în situaţia asta de a fi presiune pe noi. Unii jucători să intre într-o criză şi într-o stare de teamă. Unii jucători aveau emoţii prea mari. Au fost câteva meciuri cheie în care arbitrii ne-au dezavantajat.

La retrogradare au contribuit şi arbitrajele, că au pus presiune pe noi, pe jucători. Au fost meciuri-cheie în care arbitrii ne-au dezavantajat. Dar, a trecut.

Chiar dacă toată viaţa mea o să-mi rămână pe conştiinţă şi o să fie o dilemă că e cea mai misterioasă sau cea mai de neînţeles retrogradare din istoria fotbalului românesc.

O echipă cu un lot atât de bun, de play-off să ajungă să retrogradeze rămâne un mare mister, toată viaţa o să am o dilemă.

[Credeţi că aţi fost lucrat din interior?] Există asemenea indicii, bârfe, dar nu am probe, nu am dovezi. Există lucruri anormale în echipă. Sunt şi nişte bănuieli asupra unor jucători, dar nu avem dovezi. Nu avem ce să facem" , a declarat Adrian Mititelu pe pagina de Facebook a oltenilor.

Marius Croitoru s-a întors la FCU Craiova

Marius Croitoru (43 de ani), s-a întors la FCU Craiova, după ce Adrian Mititelu l-a criticat dur în dese rânduri, după îndepărtarea sa de la club din 2022.

Un nepriceput. Mi-a lăsat echipa în genunchi! Fanii mă înjură pe mine? Vorbiți, bă, cu zeul vostru. Adrian Mititelu, în 2022

După această decizie, patronul oltenilor pare să-și recunoască greșeala și este gata să-i acorde antrenorului toată încrederea cuvenită ca FCU Craiova să revină cât mai repede în Liga 1.

Bine ai revenit, Marius Croitoru! Marius Croitoru este noul nostru antrenor principal al FCU 1948. Acesta a mai antrenat echipa în perioada 23 iunie 2022 - 10 octombrie 2022. El a semnat un contract valabil pentru doi ani. comunicat FCU Craiova

În cariera sa, Marius Croitoru a antrenat-o pe FC Botoșani în două rânduri, pe FC Argeș, iar acum bifează al doilea mandat pe banca celor de la FCU Craiova.