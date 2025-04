FCSB - CFR CLUJ 3-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a oferit un răspuns lui Cristi Balaj, președintele ardelenilor.

Oficialul clujenilor consideră că echipa sa a dominat meciul de la București și a numit victoria campioanei drept „o ofensă la adresa fotbalului”.

Mihai Stoica, replică acidă pentru Cristi Balaj: „Spune atâtea prostii încât îmi este greu să sintetizez”

„Spune atât de multe prostii încât îmi este greu să sintetizez. Au dominat meciul de o manieră incredibilă? Asta e părerea lui... Nu văd cum, mă rog, când domini trebuie să ai ocazii.

Lyon nu a dominat FCSB, pentru că noi am dominat Lyon şi am avut ocazii şi Perri a fost în topul montajelor făcute de UEFA.

Când va fi conducător la o echipă care va juca nu 20 de meciuri, 14 meciuri în Europa, o să vadă că uzura vine după, dar ce să ştie el? E mai greu…

Dominarea nu înseamnă să ai mingea. Ştii care e treaba? Dacă ai un borcan de dulceaţă şi ai o griză hipoglicemică şi este ermetic închis, nu înseamnă că te ajută cu ceva. Dacă ai mingea, nu înseamnă că domini. Antrenorii noştri au elaborat o tactică foarte deşteaptă, din moment ce aveam 3-0 în minutul 65”, a punctat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Criticile lui Balaj s-au concentrat pe modul în care FCSB a gestionat finalul meciului și a sugerat că echipa bucureșteană a tras de timp și a închis jocul, fără intenția de a mai construi ofensiv.

VIDEO. Supergolul marcat de Chiricheș în FCSB - CFR Cluj 3-2

Cristi Balaj, dezamăgit după înfrângerea cu FCSB: „O ofensă la adresa fotbalului”

„Am trăit, mai ales după prima repriză, același sentiment ca în partida cu U Cluj. Adversarul nu a trecut jumătatea terenului decât de două ori. A venit acel gol exact ca în partida cu U Cluj.

Lyon-ul nu a dominat FCSB-ul cum am făcut-o noi. La ei nu se mai pune problema de oboseală, nu mai joacă din trei în trei zile.

În ultimele minute nu s-a mai jucat fotbal. Și-au apărat interesul și au câștigat, bravo lor. Înainte se plângeau toți că CFR Cluj joacă urât, câștigă urât.

Bravo lor, câștigă campionatul. Dacă așa arată o campioană… atunci să le ajute Dumnezeu.

Au avut primul corner în minutul 55. Am fost mult mai buni decât ei în prima repriză. Am văzut la TV că aveau ei 60% posesie… Am avut impresia că s-au inversat liniile.

Fotbalul în acest an ne-a pedepsit. Un lucru este cert, CFR Cluj a demonstrat că joacă fotbal. E greu să scoți punct sau puncte într-un meci în care iei 3 goluri, indiferent că joci cu Gloria Buzău. Să arăți 6 minute în condițiile în care s-a jucat a doua repriză…

În anumite momente a fost o ofensă la adresa fotbalului. Și-au urmărit interesele, golurile au fost regulamentare, nu am ce reproșa arbitrajului. A fost un gol diferență pe tabelă, dar ca joc a fost altceva”, a spus Balaj, conform fanatik.ro.

Elevii lui Elias Charalambous au acumulat 39 de puncte şi s-au distanțat la cinci lungimi de CFR, ocupanta locului secund.

Clasamentul play-off -ului

Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 5 39 2. U Craiova 5 36 3. CFR Cluj 4 34 4. U Cluj 5 32 5. Dinamo 5 29* 6. Rapid 5 28

