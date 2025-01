Dacia, pe locul 2  Nasser Al-Attiyah, aproape de victorie în etapa #11 din Raliul Dakar » Qatarezul pierde teren în lupta pentru podiumul final

Qatarezul Nasser Al-Attiyah (54 de ani) a terminat pe locul 2 în etapa #11 din Raliul Dakar.

Pilotul Dacia Sandriders se află pe locul 4 în clasamentul general, cu o etapă înainte de finalul competiției.

Etapa a 11-a a avut o probă specială de 275 de kilometri, iar piloții au avut ca fundal doar dune, cu munți de nisip înalți uneori de 150 de metri, informează lequipe.fr.

Aproape ieșiți din lupta pentru titlu, Nasser Al-Attiyah și Edouard Boulanger au terminat penultima etapă pe locul al doilea.

Echipajul Dacia Sandriders a sosit la 41 de secunde în spatele suedezilor Mattias Ekstrom și Emil Bergkvist (Ford M-Sport), cu care se duelează pentru locul al treilea în clasamentul general: diferența este de 4 minute și 16 secunde.

A fost o etapă dificilă. Am avut două pene la start care ne-au oprit timp de cinci minute. Apoi am atacat și am terminat fără alte probleme. Suntem fericiți că luptăm pentru podium cu o mașină nouă, dar întotdeauna este dificil. Nasser Al-Attiyah, Dacia Sandriders

Al doilea echipaj al Dacia, format din spaniolii Cristina Gutierrez și Pablo Moreno, a ocupat locul 48.

Yazeed Al-Rajhi, lider la general în Raliul Dakar

Sauditul Yazeed Al-Rajhi, locul 3 în etapa de joi, a profitat din plin de traseul care i s-a potrivit mai bine decât sud-africanului Henk Lategan (locul 5).

A început etapa cu o întârziere de 2 minute și 27 de secunde în clasamentul general și a terminat-o cu un avans de 6 minute și 11 secunde.

„Nu am fi putut face mai mult astăzi, am încercat totul. Nu sunt expert în dune, dar sunt fericit că am ajuns la final cu mașina întreagă. Este incredibil, am avut un Dakar foarte bun, cu suișuri și coborâșuri, dar în general sunt fericit”, a declarat Lategan.

Raliul Dakar, clasamentul înainte de ultima etapă:

Piloți Echipă Timp 1. Y. Al Rajhi / T. Gottschalk Overdrive Racing 51:53:36 2. H. Lategan / B. Cummings Toyota Gazoo Racing +6:11 3. M. Ekstrom / E. Bergkvist Ford M-Sport +22:34 4. N. Al-Attiyah / E. Boulanger The Dacia Sandriders +26:50 5. M. Guthrie / K. Walch Ford M-Sport +59:26