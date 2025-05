„N-am fost pregătit pentru Anglia” Eșecul din Premier League, trauma lui Florin Gardoș: „Un sentiment de frustrare, de eșec”

Florin Gardoș (36 de ani) a petrecut 4 ani în Anglia (2014-2018), la Southampton, dar experiența din Premier League n-a fost cea visată, mărturisește fostul fundaș.

Gardoș crede că nu era pregătit pentru a juca în prima ligă engleză și dezvăluie la ce mare echipă visa să evolueze.

În episodul 7 al seriei „Lumini și umbre”, Florin Gardoș face o analiză al trecerii sale prin unul dintre cele mai bune campionate din Europa.

Fostul fundaș își recunoaște greșelile și vorbește despre regretele pe care le are după anii petrecuți în Anglia.

Florin Gardoș: „ N-am fost pregătit pentru Anglia”

„Când am fost în Anglia am constat că ceea ce făceam la Steaua nu era suficient. Am regretul ăsta. Dacă aș avea mintea de acum, mi-aș angaja propriul nutriționist, preparator, osteopat și aș fi ca o mașină de Formula 1. Când vin ăia la „pit stop” și reglează tot.

N-am gândit așa. Mi-am zis că dacă am jucat (n.r. cu FCSB) în Champions League și națională, de ce n-ar funcționa și aici (n.r. la Southampton)? Uite că n-a fost la fel.

Îmi doream să ajung la Chelsea, dar nu s-a mai întâmplat. M-am rugat să-mi iasă și n-a ieșit”, recunoaște Gardoș.

6,8 milioane de euro a încasat FCSB de la Southampton pentru transferul lui Gardoș în 2014. El al șaselea cel mai scump din istorie, după Man, N. Stanciu, Chiricheș, Mihăilă și Mitriță

În iulie 2015, când era jucătorul englezilor, Gardoș s-a accidentat grav. Ruptura de ligamente încrucișate la genunchi l-a ținut pe tușă timp de 9 luni.

În anul următor, a avut o accidentare la genunchi și a stat alte 3 luni pe margine.

Eșecul din Premier League, trauma lui Florin Gardoș

Deși au trecut 7 ani de la perioada Southampton, fostul internațional mărturisește că i-a fost greu să admită eșecul în Premier League:

„M-a afectat tare perioada din Anglia. Și acum îmi aduc aminte când mai văd meciuri. Mă uit des la meciuri.

Sentimentul care mă leagă de Premier League e unul de frustrare și de supărare, de eșec. Asta mă leagă de Premier League”.

Privind în urmă, fostul fotbalist a subliniat că există și părți bune cu care a rămas după o experiență nu tocmai plăcută:

„În rest m-a întărit foarte mult cariera de fotbalist. Mi-am dat seama în ultimii ani din viață că nimic nu mă sperie. Îmi calculez tot timpul pașii dinainte. Situațiile de criză le gestionez mult mai calm.

Statistic vorbind, era aproape imposibil să ajung unde am ajuns. Cu atât mai mult cu cât la 6 ani am avut un accident foarte grav de mașină. Am avut dublă fractură de tibie și peroneu și părinții mei se gândeau dacă pot să merg normal. Deci chiar sunt mândru!”.

