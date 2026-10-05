Cine transmite la TV România - Suedia  Postul unde poate fi urmărit  meciul #4 al „tricolorilor” din Liga Națiunilor +10 foto
Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Nationala

Cine transmite la TV România - Suedia Postul unde poate fi urmărit meciul #4 al „tricolorilor” din Liga Națiunilor

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 05.10.2026, ora 10:48
alt-text Actualizat: 05.10.2026, ora 13:59
  • România - Suedia, întâlnirea din etapa #4 a Ligii Națiunilor, va fi transmisă în direct la TV.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
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Pentru „tricolori”, duelul cu Suedia va fi primul meci oficial de pe teren propriu în fața suporterilor români din noul mandat al selecționerului Gică Hagi.

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Cine transmite la TV România - Suedia

La fel ca primele trei partide din Liga Națiunilor, meciul de astăzi de pe Arena Națională va putea fi urmărit de fani la TV, în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurile naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

România are un început dezastruos în Liga Națiunilor, după ce a suferit trei înfrângeri consecutive, în care a primit nu mai puțin de 12 goluri.

„Tricolorii” au fost învinși de Suedia, în deplasare (1-2), Bosnia, pe teren propriu (2-4), și Polonia (0-6), partidă care s-a desfășurat la Varșovia.

FOTO. Antrenamentul oficial al României înaintea returului cu Suedia

Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională
Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională

Galerie foto (10 imagini)

Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională Antrenamentul oficial al României, înaintea returului cu Suedia / foto: Facebook/Echipa Națională
+10 Foto
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Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Suedia37
2. Bosnia35
3. Polonia34
4. România30

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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