România - Suedia, întâlnirea din etapa #4 a Ligii Națiunilor, va fi transmisă în direct la TV.

Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:45, și poate fi urmărit și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

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Pentru „tricolori”, duelul cu Suedia va fi primul meci oficial de pe teren propriu în fața suporterilor români din noul mandat al selecționerului Gică Hagi.

Cine transmite la TV România - Suedia

La fel ca primele trei partide din Liga Națiunilor, meciul de astăzi de pe Arena Națională va putea fi urmărit de fani la TV, în direct pe Antena 1.

Postul TV a achiziționat în 2024 drepturile de televizare pentru aceste meciuri din 2026 și 2027, adică Liga Națiunilor și preliminariile pentru Euro 2028.

Anterior, meciurile naționalei au fost transmise alternativ de Prima TV și Antena 1, conform unei înțelegeri între cele două canale TV.

România are un început dezastruos în Liga Națiunilor, după ce a suferit trei înfrângeri consecutive, în care a primit nu mai puțin de 12 goluri.

„Tricolorii” au fost învinși de Suedia, în deplasare (1-2), Bosnia, pe teren propriu (2-4), și Polonia (0-6), partidă care s-a desfășurat la Varșovia.

FOTO. Antrenamentul oficial al României înaintea returului cu Suedia

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 4 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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