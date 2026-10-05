Hagi surprinde din nou România suferă în apărare, iar cel mai experimentat fundaș a fost lăsat în tribune pentru meciul cu Suedia! Cum arată lotul

Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a stabilit lotul naționalei României pentru meciul cu Suedia de pe Arena Națională, din etapa #4 a Ligii Națiunilor.

Ce jucători au fost lăsați în afara lotului și care e surpriza lui Hagi, mai jos în articol.

România - Suedia se joacă astăzi, de la ora 21.45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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„Tricolorii” nu au parte de începutul pe care și-l doreau în Liga Națiunilor. România a pierdut primele trei meciuri și a încasat nu mai puțin de 12 goluri.

Lotul României pentru meciul cu Suedia

România va juca primul meci oficial în fața propriilor suporteri din noul mandat al lui Gică Hagi, iar selecționerul a pregătit mai multe surprize în lot pentru acest duel.

În contextul în care fundașii centrali Radu Drăgușin și Virgil Ghiță sunt suspendați pentru partida cu Suedia, Hagi a decis să nu-l includă în lot pe Andrei Burcă, unul dintre cei mai importanți stoperi ai naționalei.

Au fost preferați Coubiș, Ilie, Eissat și Screciu.

Până acum, Burcă a jucat 81 de minute în meciul cu Bosnia, pierdut de „tricolori” cu scorul de 2-4. A fost rezervă neutilizată cu Suedia (1-2) și nu a fost inclus în lot pentru duelul cu Polonia (0-6).

Un alt fundaș central lăsat în afara lotului e Bogdan Racovițan. În plus, selecționerul l-a inclus pentru prima dată în lot pe Raul Opruț, fundașul stânga al lui Dinamo.

Lotul României pentru meciul cu Suedia de pe Arena Națională , potrivit site-ului UEFA:

Portari : Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

: Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru Fundași : Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata

: Andrei Rațiu, Matei Ilie, Andrei Coubiș, Lisav Eissat, Raul Opruț, Vladimir Screciu, Tony Strata Mijlocași : Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir

: Tudor Băluță, Darius Olaru, Alexandru Cicâldău, Nicolae Stanciu, Nicușor Bancu, Ianis Hagi, Răzvan Marin, Cătălin Cîrjan, Olimpiu Moruțan, Vlad Dragomir Atacanți: Florin Tănase, Dennis Man, Valentin Mihăilă

Printre jucătorii care lipsesc în ultimul meci al acestei acțiuni se numără Radu Drăgușin, Virgil Ghiță (suspendați), Louis Munteanu, Daniel Bîrligea, Marius Marin (accidentați), Andrei Burcă, Bogdan Racovițan, Andrei Borza și David Matei.

FOTO. Polonia - România 0-6, ultimul meci jucat de „tricolori”

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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