Nicolae Mitea Povești cu Diego Maradona și Zlatan Ibrahimovic : „Uneori nici nu îmi vine să cred” + marea greșeală a carierei

Nicolae Mitea (39 de ani) și-a reamintit de perioada Ajax, unde a evoluat alături de Zlatan Ibrahimovic și l-a întâlnit pe marele Diego Maradona.

Fostul mijlocaș a mărturisit și care a fost marea greșeală a carierei sale încheiate la 29 de ani.

Nicolae Mitea suspină după Zlatan: „Mi-e dor de el, mă striga Maradona”

Nicolae Mitea a jucat la Ajax în perioada 2003-2008, iar unul dintre cei mai buni prieteni de la echipă a fost marele Zlatan Ibrahimovic. Cei doi au fost colegi de cameră la gruparea olandeză.

„Stăteam cu Zlatan Ibrahimovic în cameră înainte de meciuri de Liga Campionilor. Mi-e dor de el de nu mai pot, nu l-am mai văzut de atâția ani.

Nu mă gândeam că va ajunge atât de departe. Se vedea că are potențial, toți știau ce calități are. Dovadă că după 3 ani a ajuns la Juventus. El era un lider în vestiar, alături de Van der Vaart.

Nicolae Mitea și Zlatan Ibrahimovic

La început eram mai emotiv, mi-era rușine să mă bag în seamă în vestiar. Și m-a luat el: «hai să bem o cafea, nu mai fi așa » . Ușor, ușor, am început să legăm o prietenie mai strânsă, a început să mă strige Maradona.

A văzut și el că am niște calități și a fost prietenul meu. Era mereu pus pe șotii, pe glume, dar profesionist maxim

18 ani, 5 luni și 20 de zile avea Nicolae Mitea în momentul în care a debutat la Ajax Amsterdam, pe 12 septembrie 2003

Când mai văd clipuri cu mine, nici nu-mi vine să cred că sunt eu, cu ce jucători am evoluat. Dar măcar am realizat ceva, cea mai frumoasă amintire e atunci când am câștigat titlul în Olanda, a spus Nicolae Mitea la Digi Sport.

Nicolae Mitea și Zlatan Ibrahimovic

A făcut poză cu Diego Maradona chiar în ziua în care s-a accidentat grav

Fost jucător la Dinamo, Ajax, Ionikos, Petrolul și Chiajna, Mitea a suferit cea mai gravă accidentare chiar în ziua în care l-a cunoscut pe Diego Maradona.

Atacantul român a fost „rupt” de un adversar în timpul unui turneu organizat de Ajax Amsterdam.

„A fost ziua cea neagră pentru mine. Era Ajax Tournament, unde veneau 4-5 echipe din Europa și una din America. A venit și Boca Juniors, și era Maradona.

Cu modestie ți-o spun, l-am făcut pe toate părțile pe fundașul ăla. Aveam încredere maximă, îmi ieșea orice. Înainte de finalul meciului, mi-a făcut semn că mă prinde.

Am încercat iar să-l driblez și m-a prins pe picior. Nu știam că e ceva grav. După meci ne-am dus toți la Maradona. Am făcut poze, m-a luat în brațe”, a adăugat Mitea.

Și-a ales favoritul din Generația de Suflet: „E pe viteză, ca mine”

Nicolae Mitea a marcat două goluri în cele șase apariții la echipa națională a României. Ambele reușite au fost în meciul cu Macedonia de Nord, în calificările pentru Campionatul Mondial din 2006.

Fostul atacant a dezvăluit că favoritul său din actualul lot al naționalei României este Dennis Man.

„Îmi place Dennis Man. Bun, tot așa pe viteză ca mine. Și el era slăbuț înainte să plece în Italia, acum a pus masă musculară, s-a mai împlinit. Poate să ajungă la un nivel mare”, a declarat Mitea.

Greșeala carierei făcută de Mitea

Nicolae Mitea (39 ani) a povestit cum a ratat transferul în Italia, la Lazio, înainte de a ajunge la Dinamo.

„Cea mai mare greșeală e că m-am întors în România, în 2008. Atunci aveam alte oferte, cea mai bună era de la Lazio. Nu l-am ascultat pe nea Giovanni Becali. Era transferul aproape rezolvat, dar am cerut mai mulți bani și a picat totul.

Mai aveam două variante: să rămân și să joc puțin la Ajax sau să vin la Dinamo. Am zis că e un fotbal mai slab ca afară și că o să joc mai mult. N-am făcut-o, deja avusesem o pauză lungă, iar apoi am mers din accidentare în accidentare.

Greșeala mea a fost că m-am întors în țară, la Dinamo. Mai aveam un an de contract cu Ajax, oferte din Olanda. Speram că o să joc și o să ajung iar afară. N-am jucat, au fost probleme”, a încheiat Mitea.

Mitea și-a început cariera la Dinamo, de unde a plecat după numai un sezon la Ajax. Și-a petrecut următorii 5 ani în Olanda, după care a revenit în „Ștefan cel Mare”. A rezistat un singur sezon, iar cariera sa a luat-o la vale după experiențe ratate la Ionikos, Petrolul și Chiajna, iar în 2014 a ales să se retragă la doar 29 de ani.

În tricoul României, Mitea a marcat 6 goluri în 18 meciuri la „tineret” și 2 goluri în 8 meciuri la echipa mare. A câștigat o Cupă cu Dinamo, plus un titlu și o Cupă cu Ajax.