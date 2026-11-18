Nicolae Stanciu (33 de ani) a explicat de ce a lipsit de la ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia și Herțegovina.

Internaționalul român a dezvăluit și cât va dura perioada de recuperare.

Stanciu le-a răspuns și celor care au pus sub semnul întrebării motivele absenței sale de la echipa națională.

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Printre cei care au contestat absența lui Stanciu se numără Dănuț Lupu, care a pus la îndoială accidentarea mijlocașului, și Victor Becali, care a declarat că nu l-ar mai convoca la echipa națională.

Nicolae Stanciu a explicat de ce a lipsit de la echipa națională: „E vorba de două rupturi”

Mijlocașul a oferit detalii despre accidentarea suferită înaintea ultimelor partide ale echipei naționale.

„Starea de sănătate nu e atât de bună în momentul de față. Chiar acum sunt la recuperare și încerc să îmi revin cât mai repede. Din păcate, e vorba de două leziuni musculare, două rupturi. E mai dificil.

Voiam să vorbesc despre subiectul ăsta mai mult pentru oamenii din jur, pentru că lumea de la echipa națională știe despre problemele mele.

N-a existat niciodată vreun conflict. Am văzut foști mari fotbaliști vorbind în necunoștință de cauză sau mai mult la caterincă și ziceau că m-am accidentat în avion sau când am ridicat cupa”, a declarat Nicolae Stanciu, la Digi Sport.

FOTO. Bosnia - România 2-1

Internaționalul român a dezvăluit că a evoluat accidentat în ultima partidă de campionat și că stafful medical al echipei naționale era la curent cu situația sa.

„Eu m-am accidentat la meciul din cupă. După ce am efectuat RMN-ul, l-am transmis doctorului, i-am spus că e cel mai important meci al sezonului și o să încerc să joc așa.

Eu nu m-am antrenat înainte de meci, așa că nu știu cum aș fi putut să ajung la echipa națională și să nu fac antrenamente. Cine m-ar fi băgat în lot? Sau cât de corect ar fi fost față de colegii care erau sănătoși și se antrenau?

Eu am rezistat și doctorul știe, pentru că în ziua meciului au fost -10 grade, terenul plin de zăpadă. Nu mi-am simțit piciorul cât am rezistat pe teren, 80 de minute, și a doua zi nu mai puteam să merg”, a mai declarat Stanciu.

Am povestit și episoadele din China, când era COVID-ul. Toți mi-au zis că sunt nebun să vin la echipa națională, pentru că puțini oameni știu cum era carantina în China în perioada aceea. La meciul cu Slovacia, după barajul cu Turcia, un meci care nu conta, am jucat și m-am întors la club cu o ruptură. Chestiile astea stafful le știe Nicolae Stanciu, internațional român

Ce au spus Dănuț Lupu, Adrian Ilie și Victor Becali despre absența lui Nicolae Stanciu

După victoria României cu Polonia, scor 2-1, Dănuț Lupu a pus la îndoială accidentarea lui Nicolae Stanciu, după ce l-a văzut pe mijlocaș sărbătorind titlul câștigat în China.

„Stanciu nu e accidentat, doar nu a vrut să vină, pur și simplu.

Cum să fie accidentat, că dansa cu Cupa de zici Doamne… Când s-a accidentat, după meci, în avion?”, a declarat Dănuț Lupu, conform fanatik.ro.

În cadrul aceleiași emisiuni, Adrian Ilie a sugerat că statutul de rezervă la echipa națională poate influența decizia unor fotbaliști de a răspunde convocărilor.

Când jucători precum Stanciu și Radu sunt foarte importanți pentru echipele de club, când ajungi la echipa națională și 90% nu joci, atunci te accidentezi în avion. Nu toți acceptă să stea pe bancă. Pentru echipa națională ei nu-și dau seama că pot ajuta Adrian Ilie, fost internațional român

Victor Becali susține că Nicolae Stanciu și Ionuț Radu ar fi trebuit să vină la echipa națională pentru a fi consultați de medicii reprezentativei.

„Dacă eram eu selecționer, nu mai veneau! Dacă este așa. Dacă era Pițurcă sau Iordănescu selecționer, nu mai veneau, vă spun eu că nu mai veneau! Repet, dacă este așa; noi poate vorbim cu păcat.

Adică tu nu poți să vii la echipa națională numai în momente bune. Când ești convocat la națională, trebuie să te prezinți. Chiar și accidentat, vii și constată doctorul echipei naționale că ești accidentat

Ca să eviți astfel de lucruri, veneai la echipa națională, constata antrenorul, medicul echipei, staff-ul medical că ai probleme. Poate puteai fi recuperat pentru meciul al doilea... Oricum, părerea mea e că au greșit”, a spus Ioan Becali, conform gsp.ro.

Nicolae Stanciu, după eșecul României din Bosnia: „Rezultatul este nemeritat”

Căpitanul echipei naționale a vorbit și despre prestațiile „tricolorilor” în ultimele două partide din Liga Națiunilor.

„M-am bucurat pentru băieți pentru victoria din meciul cu Polonia și consider că și ieri a fost un joc foarte bun. Rezultatul este nemeritat. Nu am fost cu ei și nu sunt în măsură să analizez jocul.

Am fost trist aseară, pentru că știu că și prietenii mei, și toată lumea de acolo au fost supărați și clar avem nevoie de mai mult timp împreună. Sper ca anul viitor să fie bine, pentru că deja vor începe calificările pentru EURO”, a mai spus acesta.

Stanciu a făcut o paralelă între situația actuală a echipei naționale și cea de dinaintea preliminariilor pentru EURO 2024.

Campania pe care am început-o în 2023 tot din urna 3 am început-o. Sunt foarte asemănătoare momentele, dacă nu identice. Și atunci am retrogradat din Liga Națiunilor, am început din urna 3. Cert e că e nevoie de puțin timp, dar echipa arată bine și, dacă facem ce vrea mister, cu siguranță vor veni și rezultatele Nicolae Stanciu, internațional român

Nicolae Stanciu, despre viitorul său: „Săptămâna viitoare veți afla răspunsul”

După ce a câștigat campionatul Chinei cu Dalian Yingbo, Nicolae Stanciu urmează să ia o decizie în privința viitorului său. Contractul mijlocașului cu formația chineză expiră la finalul acestui an.

„În câteva zile mă voi decide. Săptămâna viitoare veți afla răspunsul, dar cert este că m-am atașat de oraș, de fani și nu mi s-a mai întâmplat niciodată să văd 8 milioane de oameni care mă iubesc și mă tratează în felul în care m-au tratat.

Sunt mai multe lucruri de pus în balanță și am transmis și acolo că decizia pe care o voi lua nu are nicio legătură cu partea financiară”.

Au fost niște discuții cu cei de la Universitatea Cluj, cu domnul Becali am vorbit, am fost sunat și de la Universitatea Craiova. În mintea mea am decizia luată, dar o să mai am unele discuții cu familia și pe urmă mă voi decide Nicolae Stanciu, internațional român

Internaționalul român a cucerit al doilea titlu de campion în China, după cel obținut în 2022, alături de Wuhan Three Towns.

„Nu cred că se aștepta cineva, mai ales că anul trecut, înainte să ajung la echipă, eram undeva în zona retrogradării și chiar nimeni nu se aștepta să avem un sezon atât de bun.

Chiar vorbeam la acțiunea din septembrie, mă întrebau colegii dacă mai avem șanse la campionat și le spuneam că nu. Nimeni nu se aștepta să se întâmple ce s-a întâmplat”, a mai spus acesta.

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