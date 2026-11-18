Emil Boc (60 de ani), primarul municipiului Cluj-Napoca, a reacționat după ce imnul României a fost huiduit înaintea partidei cu Bosnia și Herțegovina, scor 1-2, din ultima etapă a Ligii Națiunilor.

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Edilul a condamnat comportamentul suporterilor bosniaci și a amintit că Bosnia și Herțegovina își dorește să adere la Uniunea Europeană.

Emil Boc condamnă comportamentul suporterilor bosniaci

Primarul Clujului a precizat că mesajul său îi vizează strict pe suporterii care au huiduit imnul României, nu întreaga populație a Bosniei și Herțegovinei.

„Europa înseamnă, înainte de toate, respect reciproc. Înseamnă să îți păstrezi identitatea și să o respecți pe a celuilalt. Înseamnă să transformi diferențele în prilej de dialog, nu de ostilitate.

Bosnia și Herțegovina își dorește un viitor în Uniunea Europeană. Acest viitor se construiește prin reforme și instituții democratice, dar și prin respectul dintre oameni și dintre comunități.

Critica mea se adresează celor care au huiduit imnul, nu unui popor întreg. Sunt convins că există mulți oameni în Bosnia și Herțegovina care cred, la fel ca noi, în respect și în valorile europene”, a mai transmis Emil Boc.

Bosnia și Herțegovina a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană în februarie 2016 și a obținut statutul de țară candidată în decembrie 2022

„Fotbalul ar trebui să ne aducă împreună. Rivalitatea aparține terenului de joc. Respectul trebuie să rămână în tribune.

Să ne purtăm cu demnitate simbolurile naționale și să le respectăm pe ale celorlalți. Asta înseamnă spirit european”, și-a încheiat mesajul primarul Clujului.

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