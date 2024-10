Nicolae Stanciu (31 de ani) a sărit în apărarea lui Darius Olaru (26 de ani), mijlocașul FCSB, criticat după victoria cu PAOK, 1-0, din Europa League.

Căpitanul naționalei României i-a transmis și un mesaj colegului său: „Să nu se schimbe!”.

Darius Olaru a fost criticat în urma eliminării din meciul câștigat de FCSB la Salonic, cu PAOK, scor 1-0, din Europa League.

Căpitanul celor de la FCSB a încasat două cartonașe galbene, unul pentru proteste, iar al doilea pentru ca a oprit mingea cu mâna, considerând că a fost faultat.

Căpitanul naționalei și fost jucător la FCSB, Nicolae Stanciu a ținut să îi transmită un mesaj lui Olaru după reacțiile negative asupra tânărului mijlocaș.

Nicolae Stanciu sare în apărarea lui Darius Olaru

Nicolae Stanciu a vorbit despre Darius Olaru, criticat pentru izbucnirile sale de pe teren.

Întrebat dacă are vreun sfat pentru mijlocașul de la FCSB, Stanciu a răspuns: „Să rămână la fel. Să nu se schimbe. Îl cunosc foarte bine, este un prieten apropiat. Trebuie să rămână la fel. Am văzut că toate lumea are o părere nu tocmai bună, dar eu îl cunosc pe Darius și trebuie să rămână la fel.

Trece printr-o formă incredibilă și chiar i-am zis să continue așa. Vorbeau de faulturi și că simulează. La fiecare meci iese cu capul spart, accidentat. Nu știu cum cineva s-ar putea gândi că simulează. Eu îl cunosc foarte bine și pot să îmi dau cu părerea”.

Gigi Becali i-a mulțumit lui Olaru pentru „roșu”

Deși patronul celor de la FCSB a declarat că a a purtat o discuție cu Darius Olaru înaintea partidei cu PAOK, acesta nu a fost supărat pe gestul mijlocașului. Ba chiar mai mult, a ținut să îl felicite.

„Înainte de meci, i-am spus «Bă, dacă ai să pasezi, pentru ce?»… Exact asta a făcut, numai că acum a făcut-o…

După meci, când l-am văzut, i-am zis ‘Bravo, bă, tu știi și când să iei roșu și când să iei galben, la tine e totul calculat, bă, băiatule. De unde știai că trebuie să iei roșu?’.

În glumă i-am spus, cu alte cuvinte, e bine că a luat roșu dacă s-a terminat 1-0. Mai ales că avem nevoie cu el cu Dinamo și cu Rapid”, a declarat Becali.