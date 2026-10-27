Novak Djokovic (39 de ani, #12 ATP) a salutat victoria mișcării studențești la alegerile parlamentare din Serbia.

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După 12 ani la putere, Aleksandar Vucic a fost învins de Liga Studenților, o formațiune apărută în urma tragediei din 1 noiembrie 2024, când prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad a provocat moartea a 16 persoane.

Novak Djokovic, după alegerile din Serbia: „Am cel mai mare respect pentru studenții care au luptat”

În 2025, Djokovic și-a declarat public sprijinul pentru mișcarea studențească care milita pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept în Serbia.

Imediat, fostul lider ATP, a devenit ținta preferată a publicațiilor pro-Vucic. Atât el, cât și familia sa, au fost jigniți și insultați pe numeroase canale media.

Acum, după îndepărtarea lui Aleksandar Vucic, Nole și-a manifestat bucuria după victoria obținută de studenții din Serbia și speră la un viitor mult mai bun al țării sale.

„Sunt foarte fericit. Am cel mai mare respect pentru studenții care au luptat și care au dat dovadă de demnitate și reziliență.

Am o mare admirație pentru ceea ce au reușit. Au reușit să creeze un sentiment de mândrie în Serbia și în întreaga lume.

Victoria este asigurată, iar acum avem cu toții speranța că țara noastră va prospera și se va bucura de viitorul care o așteaptă”, a spus Djokovic în cadrul unei conferințe de presă, citat de eurosport.ro.

🗣️ Novak Djokovic says he's very happy the students defeated Vucic in the Serbian elections: Djokovic: "I'm very happy about this. My deepest respect to the students who fought and shown dignity and resilience. I have lots of admiration for what they've done. They managed to create a sense of pride in Serbia and in the world. The victory is secure and we all now have hopes that our country will be prosperous and enjoying the future that is coming." https://t.co/14sp9dfb3w — Danny (@DjokovicFan_) October 27, 2026

În prezent, Nole se află la Basel, unde va debuta miercuri. Câștigătorul a 24 de titluri de Grand Slam îl va întâlni în primul tur al competiției pe francezul Ugo Humbert (28 de ani, #38 ATP).

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