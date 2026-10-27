Harry Kane (33 de ani) a purtat un Rolex Cosmograph Daytona exclusivist, din aur alb și cu safire albastre, la gala în cadrul căreia a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur.

Prețul acestuia este unul exorbitant. Toate detaliile, mai jos.

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Pentru prima dată din 2001 încoace, când Michael Owen câștiga Balonul de Aur, trofeul a ajuns din nou în posesia unui jucător englez.

Harry Kane i-a devansat în lupta pentru marele premiu pe Kylian Mbappe și pe Lamine Yamal.

Harry Kane a purtat un Rolex de 1,2 milioane de euro la gala Balonului de Aur

Dincolo de performanța sa istorică, atacantul lui Bayern Munchen a atras toate privirile cu un accesoriu de lux: ceasul spectaculos pe care l-a purtat la gala desfășurată la Londra.

Câștigătorul Balonului de Aur s-a afișat cu un Rolex Cosmograph Daytona Blue Sapphire, un ceas din aur alb de 18 karate, a cărui valoare de piață poate ajunge la aproximativ 1,2 milioane de euro, potrivit marca.com.

Modelul exclusivist, decorat cu safire, se numără printre piesele de lux râvnite de colecționari.

Ceasul ales de Harry Kane are o carcasă de 40 mm, confecționată din aur alb de 18 karate, care este pusă în valoare de o lunetă decorată cu 36 de safire albastre. Acestea conferă ceasului un aspect sofisticat.

Modelul se înscrie în categoria configurațiilor speciale, care nu se regăsesc, de regulă, în oferta obișnuită a catalogului Rolex. Disponibilitatea unor astfel de exemplare este extrem de restrânsă, iar raritatea și particularitățile estetice le transformă în piese de interes pentru colecționari.

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