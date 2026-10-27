Ceasul lui Kane a cucerit publicul FOTO. Englezul a purtat un accesoriu extrem de scump la gala Balonului de Aur. Cum arată și cât costă +6 foto
Foto: IMAGO
Campionate

Ceasul lui Kane a cucerit publicul FOTO. Englezul a purtat un accesoriu extrem de scump la gala Balonului de Aur. Cum arată și cât costă

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.10.2026, ora 19:50
alt-text Actualizat: 27.10.2026, ora 19:50
  • Harry Kane (33 de ani) a purtat un Rolex Cosmograph Daytona exclusivist, din aur alb și cu safire albastre, la gala în cadrul căreia a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur.
  • Prețul acestuia este unul exorbitant. Toate detaliile, mai jos.
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Pentru prima dată din 2001 încoace, când Michael Owen câștiga Balonul de Aur, trofeul a ajuns din nou în posesia unui jucător englez.

Harry Kane i-a devansat în lupta pentru marele premiu pe Kylian Mbappe și pe Lamine Yamal.

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Harry Kane a purtat un Rolex de 1,2 milioane de euro la gala Balonului de Aur

Dincolo de performanța sa istorică, atacantul lui Bayern Munchen a atras toate privirile cu un accesoriu de lux: ceasul spectaculos pe care l-a purtat la gala desfășurată la Londra.

Câștigătorul Balonului de Aur s-a afișat cu un Rolex Cosmograph Daytona Blue Sapphire, un ceas din aur alb de 18 karate, a cărui valoare de piață poate ajunge la aproximativ 1,2 milioane de euro, potrivit marca.com.

Modelul exclusivist, decorat cu safire, se numără printre piesele de lux râvnite de colecționari.

Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto Rolex .jpg
Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto Rolex .jpg

Galerie foto (6 imagini)

Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto Rolex .jpg Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto Rolex .jpg Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto wristaficionado.com. .jpg Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto wristaficionado.com. .jpg Rolex-ul purtat de Harry Kane la gala Balonului de Aur Foto wristaficionado.com. .jpg
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Ceasul ales de Harry Kane are o carcasă de 40 mm, confecționată din aur alb de 18 karate, care este pusă în valoare de o lunetă decorată cu 36 de safire albastre. Acestea conferă ceasului un aspect sofisticat.

Modelul se înscrie în categoria configurațiilor speciale, care nu se regăsesc, de regulă, în oferta obișnuită a catalogului Rolex. Disponibilitatea unor astfel de exemplare este extrem de restrânsă, iar raritatea și particularitățile estetice le transformă în piese de interes pentru colecționari.

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago

Galerie foto (43 imagini)

Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago Gala de decernare a Balonului de Aur FOTO Imago
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