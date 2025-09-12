Djokovic, schimbare radicală Decizia luată de Nole după ce a fost catalogat drept „trădător” în Serbia

Novak Djokovic (38 de ani) s-a mutat definitiv la Atena (Grecia) după ce a fost numit „trădător” pentru că a susținut protestele studenților împotriva guvernului.

Sârbul a stârnit nemulțumirea presei apropiate președintelui Aleksandar Vucic (55 de ani).

În urmă cu aproape o săptămână, Novak Djokovic a fost eliminat de Carlos Alcaraz în semifinalele de la US Open, scor 4-6, 6-7, 2-6.

Novak Djokovic s-a mutat în Grecia

Sportivul sârb a decis să se mute definitiv la Atena , capitala Greciei, în urma criticilor aduse de presa apropiată președintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, anunță mundodeportivo.com.

Djokovic și-a înscris copiii la o școală privată din Atena și va solicita și permisul de ședere permanentă pentru cetățenii non-UE, în schimbul unei investiții considerabile.

Nole s-a și antrenat alături de fiul său pe terenurile de tenis din apropierea noii sale case.

Novak Djokovic was training with his son, Stefan! in Greece👨‍👦🎾🥰🇬🇷 pic.twitter.com/TSseuvuzZb — pete_shaw🐊🐌👬 (@petexiao1) September 9, 2025

În Serbia, Djokovic a trecut de la „erou” la „trădător”

Djokovic a fost mult timp prezentat drept „mândria poporului sârb” și un ambasador al țării. Tabloidele pro-guvernamentale îl numeau „un sfânt care umblă printre oameni” sau „geniu sârbesc”.

Chiar Vucic îl felicita constant pentru fiecare victorie și îl numea „cel mai mare ambasador al Serbiei”. Schimbarea de atitudine a apărut după ce sportivul s-a asociat cu o mișcare studențească care protestează pentru combaterea corupției și respectarea statului de drept.

Manifestațiile au izbucnit în noiembrie 2023, după tragedia de la Novi Sad, unde prăbușirea unei copertine în gara orașului a provocat moartea a 16 persoane.

Copertina căzută în gara din Novi Sad. Foto: X, @novinarupenziji

Aceste proteste sunt catalogate de guvern drept o „revoluție colorată” și puterea din Serbia susține că sunt orchestrate din străinătate.

Djokovic a vorbit pentru prima dată despre tragedia din Novi Sad în decembrie, iar în ianuarie i-a dedicat o victorie unei studente rănite în timpul protestelor, după ce a fost lovită de o mașină.

La scurt timp, a fost văzut la un meci de baschet în Belgrad purtând un hanorac inscripționat cu mesajul „Studenții sunt campioni”.

Nocak Djokovic și hanoracul pe care scrie „Studenții sunt campioni”. Foto: Captură, Instagram, @sport.klub

Pe 15 martie, la Belgrad, când 300.000 de oameni au ieșit în stradă, Djokovic a publicat pe Instagram imagini de la protest, numindu-l „istoric” și „magnific”. Tot atunci a scris:

„Serbia are un potențial imens, iar tineretul său educat este cea mai mare forță. Ceea ce avem nevoie cu toții este înțelegere și respect. Sunt alături de voi. Novak”.

La Wimbledon, Djokovic a celebrat printr-un gest asociat cu sloganul protestatarilor, „Pump it up”, gest interpretat de unii drept mesaj politic.

Tenismenul a respins însă această idee, explicând că era doar un semn dedicat copiilor săi.

După aceste episoade, publicații precum Informer l-au numit „rușine”, „susținător al violenței”, „trădător” și „fals patriot”.

