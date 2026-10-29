Veste mare pentru Pancu Starul Rapidului și-a prelungit contractul: „Îmi doresc să joc în Liga Campionilor” +38 foto
Olimpiu Moruțan/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Veste mare pentru Pancu Starul Rapidului și-a prelungit contractul: „Îmi doresc să joc în Liga Campionilor”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.10.2026, ora 16:47
alt-text Actualizat: 29.10.2026, ora 16:47
  • Olimpiu Moruțan (27 de ani) și-a prelungit contractul cu Rapid până în vara lui 2028.
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Moruțan a ajuns gratis în Giulești la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, după despărțirea de grecii de la Aris Salonic. Actuala înțelegere a mijlocașului ofensiv cu Rapid expira vara anului 2027.

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Olimpiu Moruțan și-a prelungit contractul cu Rapid

Unul dintre cei mai buni jucători ai formației antrenate de Daniel Pancu în stagiunea curentă, Moruțan a dezvăluit motivul pentru care a ales să semneze prelungirea contractului cu alb-vișiniii.

„Am prelungit încă un sezon contractul, sunt fericit aici și sper să fac lucruri cât mai bune. Mă simt foarte bine aici, sunt mândru că îmbrac acest tricou și sper să am cât mai multe rezultate pentru acest club.

Anul acesta îmi doresc să câștigăm un trofeu cu Rapid și să terminăm cât mai sus.

Îmi doresc să joc în Liga Campionilor, este visul meu de când eram mic. Sper să reușesc să ajung să joc în Champions League. Trebuie să muncim, să jucăm foarte bine, campionatul se decide la final de mai.

Noi avem un grup foarte unit, sper să își prelungească și ei (n.r. - Dobre, și Pașcanu) contractele. Sper să ne luptăm împreună pentru primele locuri”, a declarat Moruțan, citat de gsp.ro.

2 goluri și 7 pase decisive
are Moruțan în cele 15 meciuri disputate pentru Rapid în acest sezon

Olimpiu Moruțan: „Știu că am pierdut un derby și suntem frustrați pentru acest eșec”

Mijlocașul a vorbit despre eșecul drastic din derby-ul cu FCSB, dar și despre meciul cu Csikszereda.

A fost o perioadă mai grea pentru că am pierdut acest derby. Cred că trebuie să trecem peste pentru că mai avem multe meciuri de jucat.

Știu că am pierdut un derby și suntem frustrați pentru acest eșec, dar continuăm să muncim în fiecare zi să ne menținem cât mai sus. Mâine ne dorim să câștigăm, acesta este obiectivul nostru”, a concluzionat Moruțan.

Rapid - Csikszereda se joacă vineri, de la ora 20:30, și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Înaintea duelului direct, giuleștenii sunt pe locul 3, cu 27 de puncte, la 3 în spatele liderului Dinamo, în timp ce gruparea de la Miercurea Ciuc este ultima, cu 5 puncte.

FOTO. Rapid - Csikszereda 4-1, ultimul meci jucat între cele două echipe

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (38 imagini)

Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro Rapid - Csikszereda, meci FOTO Raed Krishan/GOLAZO.ro
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