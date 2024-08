Sepsi și Dinamo București au terminat la egalitate, scor 1-1 (1-0), sâmbătă seară, la Sfântu Gheorghe, într-o partidă din etapa a 3-a a Superligii.

Gazdele au deschis scorul prin Florin Ștefan, în minutul 29, însă au fost egalați de dinamoviști în minutul 74, grație reușitei lui Petru Neagu.

Raul Opruț a fost titular și integralist la Dinamo și speră ca în viitorul apropiat să revină la echipa națională a României.

Fotbalistul adus sub formă de împrumut de la Kortrijk s-a arătat mulțumit de jocul arătat de echipa sa, colegii săi, însă regretă că nu s-au putut obține cele trei puncte pe final de joc.

Sepsi - Dinamo. Raul Opruț: „În prima repriză am intrat cu mai mult curaj”

Opruț se ferește să facă pronosticuri curajoase, legate de o eventuală calificare a echipei în play-off, însă speră ca echipa să continue seria bună de jocuri în continuare.

„Am avut două ocazii importante. Ei au dat gol pe o centrare, o neglijență a noastră . Am făcut o repriză a doua foarte bună și puteam câștiga meciul. Am făcut față. Știam că acasă joacă cu foarte multă intensitate, se bazează pe dueluri și da, suntem fericiți

Era normal să nu fie fericit. Ne-am lăsat dominați, am pierdut foarte multe mingi în prima repriză și în multe momente nu am putut să ieșim din defensivă. În repriza a doua am intrat cu mai mult curaj, cu determinare și s-a văzut în jocul nostru.

Mă simt foarte bine. Încerc să-mi fac treaba cât mai bine . Să dau tot ce pot pentru Dinamo, pentru că a avut încredere în mine și m-a adus.

Avem un grup bun, cu jucători cu experiență, cu jucători tineri. În primele trei meciuri am prestat un fotbal bun, încercăm să punem în practică ceea ce facem la antrenamente și se vede.

Nu știu dacă se poate să mergem în play-off . Noi trebuie să luăm meci cu meci, să adunăm puncte și apoi să tragem linie. Să ne menține așa pentru că ce-am făcut, am făcut bine. Am văzut că și lumea ne apreciază. Și suporterii au venit în număr mai mare alături de noi”, a declarat Raul Opruț, la Prima Sport.

Raul Opruț vrea să se întoarcă la echipa națională

Raul Opruț speră să-și ridice nivelul de joc în următoarele jocuri și să revină în circuitul echipei naționale a României, unde a bifat, deja, patru jocuri, dar pentru care nu a mai fost convocat din martie 2023.