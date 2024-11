Oțelul - CFR 0-1 Echipa lui Dan Petrescu câștigă restanța și urcă pe locul 2. Clujul domină Liga 1

Oțelul Galați-CFR Cluj 0-1, într-un meci restant din etapa #6 din Liga 1.

Echipa antrenată de Dan Petrescu a urcat pe locul 2 în Liga 1, la 3 puncte în urma liderului Universitatea Cluj

CFR Cluj a câștigat cu 1-0 restanța cu Oțelul Galați și a urcat pe locul 2 în Liga 1.

Echipa antrenată de Dan Petrescu a reușit golul de trei puncte în minutul 18, când Damian Djokovic l-a învins pe cu un șut din afara careului pe portarul Popescu.

Imediat după golul lui Djokovic, Oțelul și-a creat două ocazii de a marca până la pauză, prin Tănasă și Angha, apoi a mai avut șansa egalării abia în minutul 81, când Hindrich a respins în corner șutul lui Lameira.

Oțelul Galați este în cădere liberă. Echipa antrenată de Dorinel Munteanu, care a încasat și un cartonaș galben pentru proteste, a ajuns la 10 meciuri fără victorie.

Ultima victorie a Oțelului a fost pe 30 august, când s-a impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, în fața celor de la Sepsi OSK.

U Cluj și CFR dau ora exactă în Liga 1

CFR Cluj a urcat pe locul 2 în Liga 1 după victoria de la Galați. Echipa lui Dan Petrescu este la doar trei puncte în urma rivalei din oraș, Universitatea.

Pentru CFR Cluj urmează două etape de foc. Săptămâna viitoare, echipa lui Dan Petrescu are derby acasă cu Rapid, iar în etapa a 18-a va evolua la Craiova.

Oțelul Galați - CFR Cluj 0-1

A marcat: Djokovic (min.18)

FINAL DE MECI, 0-1.

Min. 90 + 3 - Cedează nervii la Galați! Jucătorii echipei CFR au sărit la Stevanovic, care a avut o intrare tare asupra unui adversar.

Min. 84 - Dan Petrescu face trei schimbări: intră Păun, Mogoș și Michael, ies Artean, Grahovac și Louis Munteanu

Min. 81 - șansă de gol pentru Oțelul! Lameira trage puternic, însă Hindrich respinge în corner

Min. 74 - intră Teles, iese Samy Bourard

Min. 64 - schimbare Oțelul: ies Adăscăliței și Frederic, intră Cojocaru și Djuric

Min. 60 - dublă schimbare la Oțelul: ies Tănasă și Pop, intră Juric și Andronache

Min. 46 - start în repriza a doua. 1.455 de spectatori asistă la meciul de la Galați

Min. 45 - se încheie prima repriză

Min. 44 - Șansă de gol pentru gălățeni. Angha trage din voleu din interiorul careului, însă mingea trece pe lângă poartă

Min. 26 - Oțelul are prima ocazie de gol cu CFR Cluj. Tănasă a încercat o execuție de efect, însă mingea trece pe lângă poarta apărată de Hindrich

Min. 18 - 0-1, gol CFR Cluj! Djokovic deschide scorul cu un șut din afara careului, spre disperarea lui Dorinel Munteanu, care își ceartă apărătorii. Este al doilea gol marcat de Djokovic în acest sezon.

Min. 11 - Oțelul și CFR Cluj, fără ocazii în primele zece minute

Min. 1 - a început meciul

Oțelul Galați - CFR Cluj. Echipele de start

Oțelul Galați: Popescu - Adăscăliței, Angha, Stevanovic, Tomasevic - Lameira, Zivulic, Bourard - Maciel, Pop, Tănasă

Popescu - Adăscăliței, Angha, Stevanovic, Tomasevic - Lameira, Zivulic, Bourard - Maciel, Pop, Tănasă Rezerve: Dur-Bozoancă, Gallo, Rus, Neagu, Roșu, Teles, Djuric, Juric, Cojocaru, Andronache, Hofman

Dur-Bozoancă, Gallo, Rus, Neagu, Roșu, Teles, Djuric, Juric, Cojocaru, Andronache, Hofman Antrenor: Dorinel Munteanu

CFR Cluj: Hindrich - Graovac, Bolgado, Ilie, Rocha - Fică, Artean, Djokovic - Postolachi, Munteanu, Korenica

Hindrich - Graovac, Bolgado, Ilie, Rocha - Fică, Artean, Djokovic - Postolachi, Munteanu, Korenica Rezerve: Gal, Iacob, Mogoș, Camora, Boben, Filip, Păun, Deac, Keita, Tachtsidis, Nkololo, Michael

Gal, Iacob, Mogoș, Camora, Boben, Filip, Păun, Deac, Keita, Tachtsidis, Nkololo, Michael Antrenor: Dan Petrescu

Dan Petrescu Stadion: Oțelul (Galați)

Oțelul (Galați) Arbitru: Vidican Rares George / Asistenți: Orbuleţ Mircea și Badea Marius / Arbitru VAR: Mladinovici Horia Gabriel / Asistent VAR: Omuţ Marius

Oțelul Galați, 9 meciuri fără victorie

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu nu a mai câștigat un meci din 30 august, când Oțelul s-a impus cu scorul de 2-0, pe teren propriu, în fața celor de la Sepsi OSK.

Dorinel Munteanu este încrezător în echipa sa că poate să-și revină și să urce din nou pe loc de play-off:

„Noi suntem încă în turul campionatului regulat al campionatului. Jucăm împotriva CFR-ului, performanțele CFR-ului nu mai trebuie enumerate pentru că le știm cu toții. Ei sunt o echipă foarte puternică, o echipă care are ambiții mari, o echipă care nici ea nu trece printr-o perioadă mai bună.

Față de ultimul meci încercăm să facem un joc mai bun, să ieșim din această perioadă mai puțin plăcută a echipei

Am încredere în jucătorii noștri, am încredere în potențialul lor, în puterea lor, de a-și reveni cât mai repede și de a face o partidă bună așa cum am făcut în acest an sau până în momentul de față”, a spus Dorinel Munteanu la conferința de presă de dinaintea partidei.

Locul 9 este poziția ocupată de Oțelul Galați, cu 20 de puncte, în 15 etape disputate

CFR Cluj poate urca pe locul secund

CFR Cluj are un traseu oscilant în acest sezon de Liga 1, după ce în ultimele 9 partide a reușit să câștige doar 2 meciuri, cu Poli Iași, 2-1, și cu Gloria Buzău, 1-0.

Echipa din Ardeal a înregistrat 6 egaluri și a pierdut un singur meci, cu UTA Arad, acasă, scor 1-3.

La conferința de presă de dinaintea partidei, Dan Petrescu a fost nemulțumit din cauza lotului pe care îl are disponibil pentru partida cu Oțelul:

„Se întâmplă ceva în acest an, parcă nu am niciodată lotul la dispoziţie aşa cum îmi doresc eu. Cel mai important lucru e meciul cu Oţelul, pentru că şi ei sunt într-o criză de rezultate şi va fi un meci foarte important pentru ei”, a spus „Bursucul”.

Locul 4 este poziția ocupată de către echipa lui Dan Petrescu în clasament, cu 24 de puncte

În cazul în care echipa lui Dan Petrescu se impune în meciul cu Oțelul Galați, ardelenii ar putea urca pe locul 2 în Liga 1.