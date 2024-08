🇫🇷🇪🇸 A special poster, for a historic 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 🥇



Les Bleus will play Spain for the 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗰 𝗴𝗼𝗹𝗱 𝗺𝗲𝗱𝗮𝗹 on Friday 9th August at 16:00 UTC at the Parc des Princes 🔥#Paris2024 pic.twitter.com/NnNimNGTRc