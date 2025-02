FCSB - PAOK. Pantelis Kapetanos (41 de ani), fostul atacant al „roș-albaștrilor”, a prefațat duelul din manșa retur a play-off-ului din Europa League.

Grecul atrage atenția asupra lui PAOK, care este mult mai periculoasă când joacă în deplasare.

FCSB - PAOK se joacă joi, de la 19:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În tur, campioana s-a impus cu 2-1. Învingătoarea va evolua împotriva lui Frankfurt sau Lyon.

Kapetanos a evoluat în două rânduri pentru FCSB și a îmbrăcat și tricoul lui AEK Atena, rivala lui PAOK din Grecia.

Atacantul retras în urmă cu 8 ani a vorbit despre șansele campioanei României de a se califica în optimile Europa League.

FCSB - PAOK. Kapetanos: „Ei joacă mai bine în deplasare”

„Jocul va fi foarte echilibrat și șansele sunt 50-50. PAOK joacă mai bine în deplasare. 100% va fi un meci echilibrat, pentru că PAOK știe să joace cu un stadion plin într-o astfel de atmosferă. Presiune există și din partea fanilor PAOK dacă nu merge bine echipa.

FCSB pare o echipă foarte puternică, care știe să se apere și să atace. La ultimul joc au dat două goluri, o să fie un joc foarte, foarte interesant. Am văzut că nu sunt condiții foarte bune la București, dar o să fie un meci important.

Jucătorii de la FCSB trebuie să fie foarte serioși pe teren. PAOK joacă mai bine în deplasare și câștigă mai ușor, eu asta am văzut la PAOK în ultimul an. Am fost și eu pe stadion la meciul tur, am vorbit cu presa din Grecia înainte de meci și am dat-o favorită pe PAOK”, a declarat Pantelis Kapetanos, pentru fanatik.ro.

Kapetanos, despre Răzvan Lucescu

Grecul a vorbit și despre declarațiile lui Răzvan Lucescu după partida tur, dar pune vorbele acestuia pe seama eliminării lui Taison.

„Nu contează primul joc, nu mai contează dacă dai două goluri în deplasare. Dacă PAOK dă un gol cu FCSB, meciul va intra în prelungiri. Cred că Răzvan Lucescu a zis că este o victorie fake pentru că dacă se juca 11 la 11 erau șanse mari să câștige PAOK.

Nu vreau să comentez asta, să vorbim despre ce se va întâmpla joi. Am lucrat cu Răzvan Lucescu, îi place mult munca și vrea să câștige. Și eu cred că al doilea cartonaș galben a fost ușor acordat, iar el a fost supărat pentru că nu a câștigat”, a mai explicat grecul.