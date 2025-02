PAOK - FCSB 1-2. Răzvan Lucescu (55 de ani), antrenorul campionei Greciei, este de părere că rezultatul înregistrat la Salonic nu este unul corect.

La finalul partidei, Lucescu Jr a transmis că jocul s-a rupt, după eliminarea lui Taison, din minutul 45+1, dar consideră că victoria celor de la FCSB nu înseamnă calificare 100% pentru roș-albaștrii.

PAOK - FCSB. Răzvan Lucescu: „Nu cred că acest rezultat este… real”

„Jocul s-a decis după ce am fost forțați să jucăm o repriză 10 contra 11. Am făcut două greșeli mari - una la o fază fixă - și am luat două goluri. Nu cred că acest rezultat este… real.

Prima repriză a fost fantastică, am deschis scorul și am avut șansa să marcăm mai multe goluri. Nimic nu s-a terminat.

Victoria Stelei (n.r. FCSB) nu înseamnă nimic, calificarea e deschisă și se joacă la retur”, a declarat Răzvan Lucescu la finalul partidei, potrivit unui interviu dat acordat în presa din Grecia.

Lucescu, convins că PAOK se va califica: „Cerul va face dreptate”

Răzvan Lucescu a venit ulterior și la microfonul televiziunilor din România.

„Trebuia să avem 2-0, din păcate în fotbal se întâmplă și astfel de lucruri, o decizie incredibilă, un al doilea galben inexistent, rămânem în 10.

FCSB vine de la cabine cu speranță, noi facem o greșeală, egalează, marchează după 10 minute din corner al doilea gol.

Cu toate astea, nu au creat mult și asta poate îi va costa pentru că în final, noi am rămas în joc, în calificare. Noi jucăm un fotbal bun dacă suntem 11 pe teren.

Creăm ocazii și în primul meci. Am fi meritat mai multe și de la primul, și de la acest joc.

Cerul va face dreptate, noi am fost echipa mai bună, ei au fost șmecheri. Au avut o mentalitate de a întrerupe jocul de a trage de timp, s-au agățat de fiecare fază. Asta nu o spun într-un sens critic, o spun ca apreciere.

Este o mentalitate pe care această echipă o are, dar fotbalul pe care noi l-am jucat este superior. Infern se anunță pentru voi la București, noi jucăm bine în deplasare, avem și noi o anumită experiență la nivel european.

Calificarea se obține după ultimul fluier din al doilea meci. Sunt încrezător, fiindcă echipa a jucat bine în ambele meciuri”, a declarat Răzvan Lucescu la Prima Sport.

PAOK - FCSB. Andrei Gheorghiță, gol la debutul în Europa League

Gheorghiță a fost introdus pe teren după pauză, în locul lui David Miculescu, și a avut nevoie de doar cinci minute pentru a marca.

În minutul 50, Șut a interceptat o degajare ratată a lui Kotarski și l-a găsit pe Bîrligea în flancul stâng. Golgheterul lui Charalambous a pătruns în careu și i-a pasat înapoi lui Tănase.

Șutul acestuia a fost blocat, dar mingea i-a revenit. A rămas calm, i-a pasat lui Gheorghiță în dreapta și jucătorul venit de la Poli Iași a marcat cu un șut pe centrul porții, la care Kedziora nu a putut interveni.

Gheorghiță a mai jucat pentru FCSB doar în repriza secundă a meciului cu Sepsi, scor 3-0, în etapa #26 din Liga 1.

Joyskim Dawa a făcut 2-1 pentru FCSB

În minutul 60, Radunovic a centrat excelent din corner, Dawa, intrat și el la pauză în locul lui Ngezana, s-a înălțat peste toți adversarii și a înscris cu o lovitură de cap de lângă Omar Colley.