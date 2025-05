CFR - U CLUJ 1-0. Meriton Korenica (28 de ani) și Mario Camora (38 de ani) s-au declarat fericiți de faptul că echipa lor s-a impus derby-ul Ardealului și au transmis că nu vor renunța la lupta pentru titlu.

Korenica a înscris golul decisiv al partidei în minutul 35.

Meriton Korenica a vorbit la flash-interviu despre reușita sa și a explicat de ce nu s-a bucurat după gol.

De asemenea, kosovarul a punctat că atât el, cât și colegii săi vor lupta până la ultima partidă pentru titlul de campioni.

CFR - U CLUJ. Meriton Korenica: „Am meritat să câștigăm”

„Am meritat să câștigăm. Abordăm toate meciurile la victorie și vom vedea ce se va întâmpla după ultima etapă, în lupta pentru titlu.

Pentru mine, echipa e importantă, nu contează cine marchează. Uneori, sunt nervos pe teren. Pentru că am două, trei șanse de gol și nu reușesc să bag mingea în poartă. De asta am fost acum un pic mai reținut după ce am marcat”, a transmis Meriton Korenica, la Digi Sport.

Meriton Korenica a ajuns la CFR Cluj în vara anului trecut, atunci când a fost transferat de la Balkani, formație din prima ligă din Kosovo.

Kosovarul a evoluat în 45 de meciuri pentru CFR Cluj în actuala stagiune, a înscris 11 goluri și a pasat decisiv de 6 ori.

1,4 de milioane de euro valorează Korenica, potrivit transfermarkt.com

Mario Camora, despre lupta la titlu: „Încercăm să câștigăm toate meciurile până la final”

Mario Camora a analizat partida câștigată în Gruia și a transmis că echipa sa nu renunță la lupta la titlu.

„A fost o victorie meritată, în repriza a doua au avut posesie, dar fără ocazii. E o victorie importantă, am venit după 3 înfrângeri cu ei. Mă bucur că nu am primit gol.

Echipa a stat bine, a fost agresivă, nu țin minte un șut de-ale lor în prima repriză. Am stat bine, ne bucurăm, degeaba am dat 22 de șuturi pe Cluj Arena că nu am câștigat. Ne bucurăm acum”, a spus Mario Camora, potrivit Digi Sport.

Trebuie să ne gândim, încercăm să câștigăm toate meciurile până la final și vom vedea. Locul 2 și Cupa ar fi un sezon reușit, trebuie să ne gândim la următorul meci cel cu Universitatea Craiova Mario Camora

CFR Cluj s-a apropiat la 4 puncte de FCSB, care urmează să o întâlnească pe Dinamo luni seara, de la ora 20:30, pe Arena Națională.

Programul celor de la CFR Cluj până la finalul campionatului:

vs. Universitatea Craiova, în deplasare, pe 10 mai

vs. Rapid, în deplasare, pe 17 mai

vs. FCSB, acasă, pe 24 mai

