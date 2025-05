„N-am pregătit jocul bine” Sabău își asumă partea de vină pentru eșecul cu CFR Cluj: „N-am făcut ce trebuia să fac” » Ce spune despre cupele europene

CFR Cluj - U Cluj 1-0. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a oferit primele reacții după eșecul din derby.

Tehnicianul „șepcilor roșii” s-a declarat dezamăgit de rezultat și crede că nici el n-a reușit să-i mobilizeze pe jucători așa cum ar fi trebuit.

După acest eșec, U Cluj rămâne pe locul 4, la 3 puncte în spatele rivalei și la 7 în spatele lui FCSB.

CFR Cluj - U Cluj 1-0 . Ioan Ovidiu Sabău: „ N-am făcut ce trebuia să fac”

Sabău a vorbit despre jocul slab și și-a asumat partea de vină pentru cum a arătat echipa sa.

„Așa e, în afara de rezultat am arătat destul de modest în prima repriză, fără șut pe poartă. Foarte puțin au fost susținuți cei doi atacanți. N-am avut dinamică să controlăm jocul. De multe ori ne-au lăsat, s-au retras. Foarte ușor am dat mingea în out sau la adversar.

S-a văzut o oarecare crispare, teamă. N-am pregătit jocul bine, clar. Toată săptămâna. Ceva ne-a lipsit, eu n-am făcut ceea ce trebuia să fac. Să-i aduc într-o formă în primul rând din punct de vedere mental, era un derby. Dar n-am înțeles cât de important este acest joc.

În a doua repriză parcă am încercat să jucăm ceva, am avut și două situații să înscriem, dar pentru un meci atât de important pentru a fost puțin, din păcate.

Au fost mai puternici în dueluri și clar au pregătit mai bine decât noi. N-am arătat cum ar fi trebuit să arătăm într-un meci cu CFR.

Dacă avem doar 3 victorii, e clar că sunt lucruri care nu ne ies bine sau la care trebuie să mai lucrăm. Nu vreau să anulez, să critic sau să înțeleagă că nu sunt mulțumit cu ce am realizat, dar mi-ar fi plăcut să arătăm mai bine ca echipă, chiar dacă pierzi”, a declarat Sabău, după meci, la Prima Sport.

Întrebat dacă absența suporterilor a contribuit la eșec, Sabău a răspuns:

„Da, n-aș putea să zic. Sigur, contează, te motivează, dar nu, n-am pregătit bine deloc meciul. Să n-ai curajul să joci, nu te demarci, nu dai soluții jucătorului cu mingea, stăm izolați. Atacanții pierd ușor mingea, ne-au prins pe contraatac de multe ori”.

Ioan Ovidiu Sabău, despre obiectiv și lupta la titlu

Tehnicianul clujenilor nu pune preț neapărat pe o calificare în Europa și o vede pe FCSB campioană.

„Pe mine mă interesează să prindem primele 4 locuri. Nu e vorba doar de o cupă europeană, asta mai mult te poate încurca. Nu e vorba de prestigiu, dar nu ești pregătit, eu știu ce înseamnă să joci la nivelul ăla.

Ați văzut ce s-a întâmplat cu echipe care de 7-8 ani construiesc să ia titlul și, în afară de FCSB, când ajung acolo, ies după primul sau al doilea tur.

Da, cred că va lua titlul, FCSB e prea puternică, valoroasă, sunt meciurile directe, e foarte greu să piardă campionatul”, a mai spus Sabău la final.

Clasament actualizat Liga 1, play-off

Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 6 42 2. CFR Cluj 7 38 3. Universitatea Craiova 7 36 4. Universitatea Cluj 7 35 5. Rapid 7 31 6. Dinamo 6 30

