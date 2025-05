Picătura care a umplut paharul Decizia luată de Cristi Balaj după CFR Cluj - U Cluj: „M-am simțit umilit”

CFR CLUJ - U CLUJ 1-0. Cristi Balaj, președintele celor de la CFR Cluj, a spus principalul motiv pentru care a acordat doar 1158 de bilete fanilor adverși la derby.

În semn de protest, galeria celor de la U Cluj a ales să boicoteze partida de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Balaj a transmis că a încercat să ajungă la un numitor comun cu cei de la U Cluj, în ceea ce privește organizarea partidelor directe, însă fără succes. Astfel, fostul arbitru FIFA a decis să nu se mai implice pe viitor.

Mai mult decât atât, Balaj l-a acuzat pe omologul său, Radu Constantea ,de faptul că i s-ar fi adresat într-un mod jignitor la partida ce s-a desfășurat în vară.

Inițial, partida tur din sezonul regulat dintre U Cluj și CFR era programată să se desfășoare pe „Cluj Arena”, însă planurile organizatorilor au fost date peste cap de festivalul UNTOLD.

În cele din urmă, cele două rivale au ajuns la o înțelegere, iar meciul tur s-a desfășurat în Gruia, iar returul s-a disputat pe Cluj Arena.

CFR CLUJ - U CLUJ. Cristi Balaj: „ M-am simțit umilit”

„Îmi este greu să înțeleg o rivalitate dusă la extrem între cele două echipe. Am încercat să rezolv această problemă, când mă ocupam eu de organizare. Dacă vă mai amintiți la meciul acela, când pe terenul lor avea loc un festival, noi i-am ajutat pe ei și s-a jucat meciul pe terenul CFR-ului.

Din păcate, nu am reușit să îngrop această secure a războiului. Nu mă voi mai ocupa de această organizare a meciurilor, între cele două echipe. Nu mai dau telefoane sau să stau să sun. Am decis să stau deoparte. Eu sunt președinte sportiv și mă ocup de echipă. Dacă vreți, puteți să mă întrebați de jucători. Eu nu am reușit și nu mai vreau să mă implic.

Un lucru este cert. Aseară nu au fost incidente în tribune. Eu am încercat, atât cât am putut să rezolv această problemă. Am tot dialogat. Când a venit meciul retur, am comunicat cu omologul meu, dar modul cum s-a comportat cu mine... M-am simțit umilit și m-am simțit jignit” a declarat Cristi Balaj, potrivit digisport.ro

