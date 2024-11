Sporting - Manchester City 4-1. „Cetățenii” au ajuns la trei înfrângeri consecutive, însă Pep Guardiola (53 de ani) spune că echipa sa poate câștiga toate competițiile în care este angrenată.

Antrenorul spaniol a „înțepat” rivala Manchester United, care va fi pregătită chiar de Ruben Amorim (39 de ani): „În Liga Campionilor nu este posibil să ne confruntăm cu el”.

Pentru prima oară din aprilie 2018, City a pierdut trei meciuri la rând: 1-2 vs Tottenham (Cupa Ligii Angliei), 1-2 vs Bournemouth (Premier League) și 1-4 vs Sporting (Liga Campionilor). Guardiola nu disperă.

Sporting - Manchester City 4-1. Pep Guardiola: „Suntem încă în viață în toate competițiile”

Guardiola s-a confruntat cu probleme de lot din cauza accidentărilor, iar Rodri, Jack Grealish, Ruben Dias și John Stones nu au făcut parte din primul „11” al ibericului.

În schimb, Jahmai Simpson-Pusey (19 ani) a fost pentru prima oară titular.

Spaniolul nu a căutat scuze și a afirmat că Sporting a meritat să câștige.

„Când pierzi cu 1-4, ce pot să mai spui? Felicitări lui Sporting pentru meciul făcut.

Noi am avut o primă repriză fantastică, dar am avut probleme la finalizare. Am avut ocazii și am încasat goluri ușor. Prima repriză a fost bună, am și marcat, însă ne-au lipsit niște lucruri mici.

Golurile 3 și 4 ar fi trebuit să le evităm, nu avem voie să primim astfel de goluri. La 2-1 se puteau întâmpla multe. Trebuie să fim mai stabili din punct de vedere emoțional. Sporting a fost foarte rapidă și a înscris.

Dacă am făcut prea multe schimbări în apărare? Poate, nu știu. Când joci multe meciuri nu poți folosi mereu aceeași echipă. Problema aceasta o avem de la început, dar asta e”, a declarat Guardiola, citat de as.com.

6 e locul ocupat de Manchester City în Liga Campionilor, cu 7 puncte din 4 meciuri

Pep Guardiola nu renunță: „Îmi place această provocare”

Pep spune că această situație dificilă reprezintă o motivație suplimentară pentru el.

„Este o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor, dar îmi doresc să fiu aici. Vreau să lupt, nu să renunț. Îmi place această provocare ca antrenor, vreau să o înfrunt.

Jucătorii care vor să mă urmeze vor fi aici, cu noi. Uneori poți să pierzi. Sporting ne-a pedepsit la puținele ocazii pe care le-a avut.

Ne întoarcem la Manchester pentru a pregăti meciul cu Brighton. Eu nu renunț. Poate că oamenii așteaptă, dar eu nu renunț”, a mai spus Guardiola.

Antrenorul a negat zvonurile conform cărora ar putea deveni selecțioer al Braziliei: „ După ce am pierdut cu 1-4 nu mai sunt o opțiune pentru Brazilia. Îmi doresc mai mult ca niciodată să ridic Manchester City și să revenim la cel mai înalt nivel”.

Toată lumea trebuie să încerce să fie mai bună, vom găsi o soluție. Suntem încă în viață în toate competițiile și vom lupta pentru toate trofeele. Pep Guardiola, antrenor Manchester City

Pep Guardiola înțeapă rivala Manchester United: „Nu este posibil să ne întâlnim în Liga Campionilor”

Ruben Amorim va fi antrenorul lui Manchester United începând de săptămâna viitoare, însă Guardiola spune că echipa sa are un avantaj asupra rivalei.

„Da, va fi managerul lui United și ne vom confrunta cu el de două ori în Premier League și poate în Cupa Angliei. În Liga Campionilor nu este posibil” , a afirmat Pep.

„Diavolii roșii” evoluează în Europa League.

2 este locul ocupat de „cetățeni” în Premier League, cu 23 de puncte, la două lungimi în spatele celor de la Liverpool

Bernardo Silva: „Suntem într-un loc întunecat”

Nu la fel de optimist precum antrenorul său, mijlocașul Bernardo Silva (30 de ani) spune că „totul pare să meargă în direcția greșită”.

„Este dificil să găsim motivele pentru ceea ce ni se întâmplă acum. În șapte sezoane și jumătate, nu-mi amintesc trei înfrângeri la rând.

Suntem într-un loc întunecat. Totul pare să meargă în direcția greșită.

Lucrul bun este că, deși am pierdut trei meciuri, suntem în poziții bune în Premier League și Liga Campionilor. Încă ne luptăm pentru tot, dar trebuie să facem mai mult. Pur și simplu nu este suficient de bine în acest moment”, a declarat Bernardo Silva, citat de BBC.

