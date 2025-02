„Asta e important!” Ce se întâmplă cu Marin, Rus și Moruțan dacă Pisa promovează în Serie A

Giovanni Becali a anunțat ce s-ar putea întâmpla cu cei trei fotbaliști români de la Pisa: Marius Marin (26 de ani), Adrian Rus (28 de ani) și Olimpiu Moruțan (25 de ani), dacă echipa va promova în Serie A la finalul sezonului.

În acest moment, Pisa este pe locul 2 în Serie B, direct promovabil pe prima scenă a fotbalului italian.

Pisa are parte de un sezon foarte bun de campionat, iar în acest moment, împreună cu Sassuolo, sunt văzute cu cele mai mari șanse să promoveze în Serie A.

Clasament TOP 5 în Serie B:

Sassuolo - 62 p. Pisa - 57 Spezia - 50 Catanzaro - 42 Cremonese - 41

Giovanni Becali: „O să vedem”

În acest moment, Adrian Rus și Marius Marin sunt oameni de bază în garnitura lui Filippo Inzaghi.

Cu toate acestea, cei doi mai au contract cu Pisa doar până în vara lui 2026, iar clubul va trebui să decidă, în vară, dacă va promova, ce se va întâmpla cu jucătorii: îi va vinde sau le va propune o nouă înțelegere.

Pentru Marin și Rus ar fi o provocare uriașă evoluția într-un campionat atât de puternic precum este Serie A.

„O să vedem. Marin mai are un an de contract. Moruțan ar putea fi cumpărat definitiv, iar Rus mai are și el un an de contract. Important este ca Pisa să ducă acest sezon așa cum sperăm, apoi ne așezăm la masă”, a declarat Giovanni Becali, conform Quotidiano Sportivo.

Îl transferă Pisa definitiv pe Moruțan?

În cazul lui Olimpiu Moruțan, lucrurile sunt puțin mai complicate. Jucătorul vine după o accidentare gravă, la tendonul lui Ahile, însă a revenit în forță. A marcat, recent, primul gol oficial după o pauză de un an.

Giovanni Becali consideră că Pisa îl va cumpăra definitiv pe Moruțan, dacă jucătorul român își va mai pune amprenta decisiv pe câteva partide până la finalul stagiunii.

„Depinde de cum joacă. Dacă va mai înscrie 3-4 goluri, cred că Pisa îl va cumpăra. Este un tip inteligent, umil, respectat de toată lumea. De asemenea, îi face pe fani să-l iubească”, a completat fostul impresar.

3.000.000 de euro este cota de piață a lui Olimpiu Moruțan, conform transfermarkt.de.

Cifrele celor trei jucători români în acest sezon de Serie B:

Marius Marin - 24 de meciuri, 1 gol și 2 pase decisive.

Adrian Rus - 19 meciuri, 1 gol.

Olimpiu Moruțan - 3 meciuri, 1 gol.