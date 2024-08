David Popovici (19 ani) a câștigat medalia de aur în proba de 200 metri liber, luni seară, după o cursă incredibilă.

Înotătorul român s-a impus cu doar două sutimi în fața britanicului Matthew Richards, autorul unei curse fantastice.

Pe locul trei a încheiat americanul Luke Hobson.

David Popovici nu a realizat cea mai bună cursă din cariera sa, însă a reușit să obțină cea mai importantă medalie din cariera sa - primul aur olimpic.

„Racheta” din România a întors al doilea după 50 de metri, al treilea după 100 de metri și iar al doilea după 150 de metri.

Când totul părea pierdut, pe ultimii metri, David Popovici a accelerat incredibil și a reușit să se impună la „foto-finiș”, timp 1 min 44 sec 72/100, cu doar două sutimi în fața lui Richards.

Luke Hobson a încheiat pe 3, cu 1 min 44 sec 79/100, iar pe locul 4 s-a clasat britanicul Duncan Scott , cu 1 min 44 sec 87/100. Așadar diferență de doar 15 sutimi între primii patru sportivi.

Richards: „Nu pot să fiu prea dezamăgit”

După cursă, Matthew Richards a încercat să privească doar partea bună a paharului - faptul că a obținut o medalie de argint, însă nu poate ignora total ideea că a fost la doar două sutimi distanță de aur.

„ Nu pot fi prea dezamăgit . A fost prima mea finală olimpică individuală și am plecat cu o medalie de argint.

Să ratez aurul olimpic pentru doar 0,02 secunde este extrem de frustrant .

Îmi pare rău pentru Duncan Scott. S-a luptat pentru locul 2 și a terminat al patrulea, ratând medaliile când el merita mai mult ca oricine.

Am crezut că am câștigat, mi s-a părut că am atins primul. Timpul a spus altceva. Nu e un sport unde e loc de interpretări. Ori e albă, ori e neagră.

Nu a fost cel mai bun final al meu, aș minți să spun că a fost fantastic. Mergem mai departe și o să încercăm data viitoare”, a declarat Matthew Richards, conform „The Guardian”.

Simona Halep, cu ochii pe cursa lui David Popovici

Simona Halep i-a făcut galerie înotătorului român din fața televizorului.

Campioana de la Roland Garros și Wimbledon a trăit cu sufletul la gură întreaga cursă, iar final s-a bucurat enorm de succesul conaționalului său.

Simona a postat, pe rețelele sociale, o fotografie cu David Popovici și descrierea sugestivă: „The best (n.r. - cel mai bun)”.