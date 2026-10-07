„Nu poate să-i rostească numele” Radu Naum, discurs dur la adresa selecționerului Gică Hagi: „E un mare mister ce se întâmplă”

Jurnalistul Radu Naum (59 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Gică Hagi (61 de ani), după declarațiile selecționerului de la finalul partidei cu Suedia (0-1) de luni.

„Regele” a fost întrebat despre neconvocarea lui Ianis Stoica (23 de ani), dar a preferat să vorbească despre alți jucători români.

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Deși s-a aflat pe lista preliminară, Ianis Stoica nu a fost inclus în lotul final al naționalei pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, decizia lui Hagi stârnind numeroase nemulțumiri.

Radu Naum, discurs dur la adresa lui Gică Hagi: „Care e problema cu acest om? Nu poate să-i rostească numele”

Ianis Stoica este unul dintre cei mai în formă români din momentul actual, cu 4 goluri marcate și 2 pase decisive în 7 meciuri jucate pentru Estrela Amadora în acest sezon din Portugalia.

Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a remarcat faptul că Hagi a evitat să-i rostească numele lui Ianis Stoica la conferința de presă de la finalul partidei cu Suedia.

„Nici măcar nu a rostit numele lui Ianis Stoica. Mie asta mi se pare extraordinar. Nu a reușit să-i rostească o dată numele. A rostit tot felul de nume... Pentru mine este un mare mister ce se întâmplă cu Ianis Stoica?

Care este problema și povestea cu acest om? De ce acest jucător... Este al doilea cel mai bun jucător al României din Europa, după Răzvan Marin ca performanțe.

Joacă, are goluri, pase de goluri, în al șaselea campionat din Europa ca valoare. Ne dă alte nume Gică (Hagi), dar nu poate să-i rostească numele lui”, a declarat Radu Naum, conform digisport.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1, în etapa #4 a Ligii Națiunilor

Trei jucători l-au convins pe Gheorghe Hagi: „Naționala i-a câștigat”

La conferința de presă de la finalul partidei cu Suedia, selecționerul Gică Hagi i-a remarcat pe Matei Ilie, Andrei Coubiș și Lisav Eissat, însă a evitat să vorbească și despre neconvocarea lui Ianis Stoica.

„Echipa națională nu e închisă. Dacă tot ați zis de anumite câștiguri, echipa națională a câștigat trei jucători care au demonstrat.

E și Strata, dar Coubiș, Ilie și Eissat au demonstrat. Cel puțin Ilie și Coubiș au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun astăzi”, a spus Hagi.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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