„Nu poate să-i rostească numele”  Radu Naum, discurs dur la adresa selecționerului Gică Hagi: „E un mare mister ce se întâmplă” +33 foto
Foto: Sport Pictures
Nationala

„Nu poate să-i rostească numele” Radu Naum, discurs dur la adresa selecționerului Gică Hagi: „E un mare mister ce se întâmplă”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 07.10.2026, ora 10:40
alt-text Actualizat: 07.10.2026, ora 10:40
  • Jurnalistul Radu Naum (59 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Gică Hagi (61 de ani), după declarațiile selecționerului de la finalul partidei cu Suedia (0-1) de luni.
  • „Regele” a fost întrebat despre neconvocarea lui Ianis Stoica (23 de ani), dar a preferat să vorbească despre alți jucători români.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Deși s-a aflat pe lista preliminară, Ianis Stoica nu a fost inclus în lotul final al naționalei pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, decizia lui Hagi stârnind numeroase nemulțumiri.

Cucurella a enervat o țară întreagă FOTO. Gestul pentru care croații îl acuză pe spaniol de lipsă de fair-play. Ce spune fundașul
Citește și
Cucurella a enervat o țară întreagă FOTO. Gestul pentru care croații îl acuză pe spaniol de lipsă de fair-play. Ce spune fundașul
Citește mai mult
Cucurella a enervat o țară întreagă FOTO. Gestul pentru care croații îl acuză pe spaniol de lipsă de fair-play. Ce spune fundașul

Radu Naum, discurs dur la adresa lui Gică Hagi: „Care e problema cu acest om? Nu poate să-i rostească numele”

Ianis Stoica este unul dintre cei mai în formă români din momentul actual, cu 4 goluri marcate și 2 pase decisive în 7 meciuri jucate pentru Estrela Amadora în acest sezon din Portugalia.

Radu Naum, moderatorul emisiunii „Fotbal Club” de la Digi Sport și editorialist GOLAZO.ro, a remarcat faptul că Hagi a evitat să-i rostească numele lui Ianis Stoica la conferința de presă de la finalul partidei cu Suedia.

„Nici măcar nu a rostit numele lui Ianis Stoica. Mie asta mi se pare extraordinar. Nu a reușit să-i rostească o dată numele. A rostit tot felul de nume... Pentru mine este un mare mister ce se întâmplă cu Ianis Stoica?

Care este problema și povestea cu acest om? De ce acest jucător... Este al doilea cel mai bun jucător al României din Europa, după Răzvan Marin ca performanțe.

Joacă, are goluri, pase de goluri, în al șaselea campionat din Europa ca valoare. Ne dă alte nume Gică (Hagi), dar nu poate să-i rostească numele lui”, a declarat Radu Naum, conform digisport.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1, în etapa #4 a Ligii Națiunilor

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
labels.photo-gallery

Trei jucători l-au convins pe Gheorghe Hagi: „Naționala i-a câștigat”

La conferința de presă de la finalul partidei cu Suedia, selecționerul Gică Hagi i-a remarcat pe Matei Ilie, Andrei Coubiș și Lisav Eissat, însă a evitat să vorbească și despre neconvocarea lui Ianis Stoica.

„Echipa națională nu e închisă. Dacă tot ați zis de anumite câștiguri, echipa națională a câștigat trei jucători care au demonstrat.

E și Strata, dar Coubiș, Ilie și Eissat au demonstrat. Cel puțin Ilie și Coubiș au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun astăzi”, a spus Hagi.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
Scandal în direct între George Simion și Anca Alexandrescu. „Ce ai de faci așa?” / „Nu ți-e rușine?”
echipa nationala a romaniei Radu Naum gica hagi liga natiunilor ianis stoica
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:05
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
CFR Cluj - U Cluj 1-3 Victorie de senzație pentru „șepcile roșii” în derby-ul ardelean. Se strânge lupta în zona play-off-ului!
22:20
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”
21:40
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
Ceferin s-a răzgândit! Președintele UEFA va candida pentru un nou mandat, susținut în unanimitate de federații » Ce i-a transmis Răzvan Burleanu
20:53
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Răducioiu, petreceri de Hollywood Dezvăluiri despre viața extrasportivă: „M-am îmbătat cu whisky până am leșinat. Am vomitat în taxi”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Top stiri
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Nationala
17:53
FRF: „Demarăm anchetă!” GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
Citește mai mult
FRF: „Demarăm anchetă!”  GOLAZO.ro a întrebat Casa Fotbalului despre petrecerea cu alcool a staff-ului U21 alături de Nicu Gheară
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Superliga
19:08
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Citește mai mult
FCSB - Rapid nu se mai joacă luni! LPF a dat peste cap toata etapa #13. Dinamo și Craiova, mutate pentru a face loc derby-ului
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Diverse
14:10
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea 1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
Citește mai mult
Nicușor Dan a sesizat CCR! Atac la legea care permite primăriilor să dea  1 milion de euro pe an cluburilor private: „Sunt sustrase fonduri publice”
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
B365
06.10
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca
Citește mai mult
FOTO | Accident incredibil în București. Un șofer de 85 de ani a ajuns cu mașina în șanțul șantierului de la șinele de tramvai de pe Bulevardul I. Gh. Duca

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 13 rapid 7 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share