„Ar veni pe merit” Panduru, despre jucătorul care nu ar trebui să lipsească din naționala lui Hagi: „Faci comparație între el și Drăguș”

Fostul internațional Basarab Panduru (56 de ani) consideră că Ianis Stoica (23 de ani), jucătorul celor de la Estrela Amadora, nu ar trebui să lipsească din lotul naționalei României pentru meciurile din Liga Națiunilor.

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Ianis Stoica a fost inclus de selecționerul Gheorghe Hagi în lista preliminară de 48 de jucători pentru primele 4 meciuri din Liga Națiunilor.

Lotul final va fi anunțat de Hagi vineri, 18 septembrie.

Basarab Panduru, despre Ianis Stoica: „Ar veni pe merit”

Românul are cel mai bun moment al carierei sale în Portugalia. Extrema stângă de la Estrela Amadora a ajuns la 4 goluri și două pase decisive după primele șase etape din Portugalia.

Basarab Panduru a declarat că Stoica nu ar trebui să lipsească din lotul final al naționalei României și l-a comparat cu Denis Drăguș, despre care spune că nu ar trebui convocat din cauza lipsei de randament.

„Drăguș nu e în categorie cu Man. E în categoria lui, singur. Un om care dă două goluri în ultimii doi ani la echipa de club nu e în nicio categorie. Pe lângă că nu joci, nu te-ai antrenat, nici nu dai gol. Nu ești în categorie cu Dennis Man.

Ianis Stoica joacă. Dacă tot a venit vorba. Aș lua un om care dă goluri cu Braga. Joacă meci de meci, are al doilea an în Portugalia. Îl iei al patrulea. Faci comparație între Drăguș și Ianis Stoica.

Iei Man, Ianis Hagi, Bîrligea, care nu joacă. Faptul că sunt 4 meciuri te ajută să-i bagi în formă. Un om care dă două goluri cu Braga ar veni pe merit. Nu mai vii de la Hermannstadt, vii de la Amadora, ai picioare, că joci într-un campionat tare ”, a declarat Basarab Panduru la Prima Sport, citat de gsp.ro.

FOTO. Faza golului marcat de Ianis Stoica în meciul Rio Ave - Estrela Amadora 3-3

Ianis Stoica a fost transferat de Estrela Amadora în vara anului trecut de la Hermannstadt, în schimbul sumei de 1,3 milioane de euro.

În primul sezon din Portugalia, aripa stângă a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive în 33 de partide. Acum, după numai șase etape, are deja mai multe goluri decât în întregul sezon precedent și a egalat numărul de assisturi.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Basarab Panduru: „Îți permiți să bagi în primul «11» un jucător care nu are meciuri?”

Basarab Panduru consideră că în lotul final al naționalei nu ar trebui să existe jucători care nu au evoluții constante în ultima perioadă.

„Pentru meciul cu Suedia, când adversarul e mai bun ca tine, nu cred că ne permitem ca în primul «11» să fie un jucător care nu are meciuri în picioare. Suntem mai slabi. Cu jucătorul ăla, devenim și mai slabi.

Poate să-l crească, pentru că sunt 4 meciuri. Man să vină, să joace 20 de minute cu Suedia, să joace 45 următorul meci, cu Bosnia, să joace 90 de minute cu Polonia și 90 de minute în al doilea meci cu Suedia. Așa da.

Dacă tu ești sub adversar, îți permiți să bagi în primul «11» un jucător care nu are meciuri? Nu mai vorbesc de 2-3, că nu avem cum să facem față”, a mai completat Panduru.

Eu la meciul cu Suedia cred că jucăm 5-3-2. Cât timp adversarul are doi atacanți, nu avem noi oameni să ne apărăm 2 la 2, la ditamai ăștia, la Gyokeres și Isak. Nu avem oameni care să-i țină pe ăștia doi. Basarab Panduru, fost internațional

Lista preliminară a celor 48 de jucători luați în calcul de Gică Hagi

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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