Surprizele lui Hagi Lotul preliminar pentru meciurile din Liga Națiunilor. Pe listă, un jucător care n-a mai fost convocat din 2016!
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Nationala

Surprizele lui Hagi Lotul preliminar pentru meciurile din Liga Națiunilor. Pe listă, un jucător care n-a mai fost convocat din 2016!

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 12:37
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 13:42
  • Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a decis lista preliminară de jucători pentru primele meciuri ale naționalei României din Liga Națiunilor.
  • Ce fotbaliști au fost convocați în premieră, mai jos în articol.
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Pe 25 septembrie, România își va începe parcursul în Liga Națiunilor, în deplasare cu Suedia, fiind și primul meci oficial cu Hagi pe bancă.

În prima fereastră internațională, „tricolorii” vor mai disputa partidele cu Bosnia (28 septembrie), Polonia (2 octombrie) și returul cu Suedia (5 octombrie).

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Lotul preliminar al României pentru primele meciuri din Liga Națiunilor

Convocările preliminare pentru această acțiune includ atât fotbaliști care evoluează la cluburi din străinătate, cât și jucători din Superliga, urmând ca lotul final să fie anunțat în apropierea reunirii programate în 20 septembrie, la CNF Mogoșoaia, conform frf.ro.

Printre surprizele anunțate de Gheorghe Hagi se numără Andrei Mărginean (Dinamo), Rareș Ilie (Mantova), Alexandru Musi (Dinamo) și Ianis Stoica (Estrela Amadora), jucători convocați în premieră la naționala mare.

O altă convocare neașteptată este portarul Valentin Cojocaru (Pogon Szczecin). Acesta are o singură selecție, în 2016, într-un amical cu Rusia pierdut de „tricolori” cu 1-0, când a fost rezervă neutilizată.

Cei 48 de jucători de pe lista convocărilor preliminare sunt următorii:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 25/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Alexandru PAȘCANU (FC Rapid 1923, 1/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), David MICULESCU (FCSB, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 6/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 45/6), Alexandru MUSI (Dinamo, 0/0).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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