Prima mutare pe axa Rapid - Genoa Oficial: David Ankeye, în Liga 1. Salariul său, plătit integral de giuleșteni: „Dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată ”

Victor Angelescu a declarat că salariul lui David Ankeye va fi suportat integral de Rapid, chiar dacă fotbalistul vine cu împrumut de la Genoa.

Atacantul nigerian va fi prezent în tribune la meciul Rapid - Politehnica Iași.

Rapid - Poli Iași este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1, luni, 20 ianuarie, de la ora 20:00.

David Ankeye a fost transferat de Genoa de Sheriff Tiraspol, în schimbul a 2,5 milioane de euro. Fotbalistul a mai jucat pentru suedezii de la Hammarby și în Tunisia, la ES Hammam Sousse.

Rapid, club bogat: „Îi suportăm tot salariul lui David Ankeye”

David Ankeye va fi prezent la primul meci oficial al Rapidului în 2025. Fotbalistul împrumutat de la Genoa până în vară va fi plătit integral de clubul din Giulești.

„Va fi împrumutat până la finalul sezonului. Noi îi suportăm salariul. Nu are nici pe departe un salariu atât de mare.

Nu pot să vă spun salariul său exact. Are un salariu ok. Mai sunt salarii de genul acesta la noi în lot.

Noi suportăm salariul pentru că nu este unul pe care Rapid nu l-ar putea suporta.

Dacă nu era Dan Șucu, nu ar fi venit niciodată să joace în România. Știu că a avut oferte și din alte țări.

Din Belgia, cred că a avut o ofertă foarte bună, dar a contat foarte mult că domnul Șucu e acolo și l-a convins să vină să ne ajute

El este pregătit. A fost în lotul lui Genoa. Are ritm. Eu am zis doar că vine. Vom vedea când vor fi ok actele. Sunt șanse mici să joace cu Craiova, dar sperăm ca după aceea să îl avem”, a declarat Victor Angelescu la Fanatik.ro.

Ankeye, prima mutare pe axa Rapid - Genoa

De curând, Dan Șucu a fost numit în funcția de președinte al clubului Genoa. Într-un interviu acordat echipei de comunicare a italienilor, Șucu a vorbit despre colaborarea ce va avea loc între Rapid și Genoa.

Astfel, David Ankeye urmează să devină primul transfer realizat între cele două cluburi patronate de investitorul român.

„Sinergie? (n.r. Rapid - Genoa) Nu este doar posibilă, ci este și obligatorie. Deținerea mai multor echipe va deveni un lucru normal în viitor. În viitor, noi credem că și alte cluburi din Europa, nu numai din Est, vor lucra cu Genoa.

Văd, de exemplu, posibilitatea ca jucători precum David (n.r. - David Ankeye), care costă mulți bani, să vină la București, să joace meci de meci și să își recâștige valoarea pierdută și chiar să crească.”, a declarat Șucu.

1.800.000 € valorează David Ankeye, conform Transfermarkt