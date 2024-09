Rapid București a obținut o remiză, 30-30, în deplasare cu Vipers Kristiansand, în etapa a doua a grupei B din Liga Campionilor.

Echipa bucureșteană, lider în grupă după o victorie anterioară și această remiză, va juca următorul meci pe teren propriu cu HC Ludwigsburg, pe 22 septembrie.

Vicecampioana Rapid București a obținut o remiză prețioasă sâmbătă, în deplasare, în fața echipei norvegiene Vipers Kristiansand, scor 30-30 (16-16).

Acesta a fost al doilea meci al echipei din grupa B a Ligii Campionilor.

Principalele marcatoare în duelul cu norvegiencele au fost:

Pentru Vipers - Abbingh cu 7 goluri, Roberts cu 5 și Hove cu 4

Pentru Rapid București: Kassoma cu 6 goluri, Buceschi cu 5, Polman și Janjusevic cu câte 4

În meciul desfășurat în sala Aquarama, giuleștencele au început în forță, conducând cu 6-2 după doar câteva minute.

Cu toate acestea, Vipers a revenit și a preluat conducerea, având un avantaj de 14-11 în minutul 22. Prima repriză s-a încheiat în favoarea Rapidului, care a egalat la 16-16.

Giuleștencele au avut un avantaj de trei goluri în minutul 37, dar nu au reușit să-l mențină. Cu cinci minute înainte de final, echipa bucureșteană a reușit să preia conducerea cu 30-29, dar Vipers a egalat în ultima fază a meciului.

Vasiliu: „O victorie luată de arbitri”

Președintele Rapidului, Bogdan Vasiliu, a acuzat arbitrajul.

„N-am jucat deloc rău, dar ai nevoie și de puțin noroc. În plus, eu zic că a fost o victorie luată de arbitrii acestui meci. Eu cred că doar atât pot. Au fost foarte multe greșeli și cred că Rapid merita un arbitraj mai bun în acest meci din Liga Campionilor.

Vă spun sincer, nu mă așteptam la un asemenea rezultat și la o astfel de prestație pe terenul celor de la Vipers. Aici este destul de greu să câștigi, dar Rapid a făcut meci foarte bun.

Am fost la un pas de victorie. Am remarcat faptul că nu am renunțat la luptă nici când ele aveau trei goluri avantaj. Am arătat caracter în acest meci. Eu consider că este un punct mare, după ce Rapid s-a bătut singură în meciul cu Bistrița”, a declarat Vasiliu pentru prosport.ro.

Rapid Bucureşti, Locul 1 în Liga Campionilor

În primul meci din grupa B al Ligii Campionilor, Rapid București a obținut o victorie convingătoare împotriva echipei Buducnost, cu 32-27.

Loc / Echipă Meciuri Puncte 1. Rapid 2 3 2. Odense 1 2 3. Brest Bretagne 1 2 4. Gyor 1 2 5. Vipers 2 1 6. Esbjerg 1 0 7. Buducnost 1 0 8. Ludwigsburg 1 0

În Liga Campionilor de la handbal, primele două echipe din fiecare grupă se vor califica direct în sferturile de finală.

Echipele de pe locurile 3-6 vor avea ocazia să lupte în play-off pentru ultimele patru locuri disponibile în sferturi. În această fază, echipele vor concura pentru a accede la Turneul Final Four, care va avea loc la Budapesta, în perioada 31 mai – 1 iunie.