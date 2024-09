Narcisa Lecușanu, 47 de ani, nu înțelege de ce presa insistă cu subiectul retragerii Cristinei Neagu.

Fosta mare handbalistă a României consideră că a avut colege de echipă națională și de club la fel de valoroase ca Neagu.

Lecușanu este vicecampioană mondială cu echipa naționala a României în 2005, la turneul din Rusia.

Narcisa Lecușanu, membru executiv al Federației Internaționale de handbal, a jucat un an alături de Cristina Neagu, la Oltchim Râmnicu Vâlcea.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, Lecușanu a vorbit despre relația Cristinei Neagu cu fanii echipei naționale, precum și despre atât de des vehiculata titulatură a ei: „Cea mai bună jucătoare din istoria României”. Narcisa spune că și jucătoarele tinere trebuie să aibă șansele lor de a juca pentru naționala feminină de handbal.

Narcisa Lecușanu, despre retragerea Cristinei Neagu: „Are 37 de ani. Ce să facă, să se târâie pe teren?”

Bună ziua, doamna Lecușanu. Cristina Neagu s-a retras. Era momentul?

În primul rând vreau să o felicit pentru cariera fabuloasă. Dacă era momentul? Nu știu care e cel potrivit unei retrageri! Dar să nu uităm că ea are 37 de ani. Este în firea lucrurilor să se retragă. Ce să facă, să se târâie pe teren și noi s-o compătimim? Cristina a luat decizia potrivită pentru ea. Dacă era o Cristina la 24 de ani, când era în plină forță, și zicea STOP!, atunci puteam să comentăm. Ce s-a întâmplat, cu ce putem s-o ajutăm? Dar acum nu e cazul.

Prestațiile ei de la Mondialul din 2023 au fost controversate, dar o parte a publicului voia s-o mai vadă jucând.

La 36-37 de ani nici fizicul nu te mai ajută și, în plus, venea după o accidentare. E firesc ceea ce se întâmplă. Eu m-am retras la 34 de ani și mi s-a părut cam târziu. Deci la 36-37 nu e nimic anormal. E greu să te desparți de sportul pe care l-ai făcut o viață, dar nici nu înțeleg de ce se insista cu asta. Din acest motiv nici nu am dat interviuri până acum, despre acest subiect.

Plus că din spate vin și jucătoare tinere, nu?

Da, exact, în care FRH (n.r. - Federația Română de Handbal) trebuie să investească. Nu poți să sacrifici niște posturi... Trebuie să încerci să joci cu sportive tinere, ca să crească valoric și ele. Altfel de unde o să avem o altă Cristina Neagu? Trebuie să le dai credit, să prindă încredere și experiență internațională. E ca și când domnul Mircea Lucescu ar vrea să meargă la Mondiale cu Hagi și Popescu. Nu se mai poate. Au fost extraordinari, îi admirăm, respectăm, dar…

10 ani a jucat Narcisa Lecușanu în străinătate, la echipe precum Borussia Dortmund sau Aalborg

O întrebare ar fi de ce și-a anunțat retragerea la începutul sezonului?

Chiar nu am idee. Am văzut că are o caravană cu care va pleca prin țară ca să se întâlnească cu oamenii. Mă surprinde un pic asta pentru că este abia începutul de sezon 2024-2025.

Narcisa Lecușanu: „Mi se pare ceva uman”

De ce, pentru că ea nu a fost niciodată apropiată de fani?

Da, nu-mi amintesc să fi fost deschisă cu ei. Dar cred că firmă de PR de lângă ea are o strategie pusă la punct. Poate își dă seama că a fost și echipa alături de ea. Foarte bine, mi se pare ceva uman!

E Neagu cea mai bună din istoria unei țări care le-a avut pe Mariana Târcă, Carmen Amariei, Narcisa Lecușanu, Cristina Vărzaru, Luminița Huțupan?

A fost o jucătoare fabuloasă. Este în continuare o jucătoare bună. Nu vreau sub nicio formă să-i iau din merite, dar faptul că se retrage este un lucru firesc, repet. Eu am avut colege fabuloase și la națională, și la echipele de club. Campioane olimpice, mondiale. De ce ele nu ar fi mai bune? Rămâne ca noi toți să ne bucurăm de amintirile lăsate de fiecare jucătoare în parte.

936 goluri a marcat Neagu în 213 de meciuri pentru România

Dar numai Cristina are 4 titluri de „Best Player of the Year”. Acolo unde, știm, votează și jurnaliști și fani.

În sportul de echipă nu-mi place titulatura asta de „cel mai bun”. Și îți spun de ce. Pentru că România învinge Danemarca, Franța, Rusia, etc., rămâne în istorie. Da, în articolele de ziare, în statistici, există rubrica marcatoare. Dar și portarul care a apărat 15 aruncări, Huțupan, Ungureanu, ca să dau numai două exemple, e bun, nu? Sau poate cel mai bun. Degeaba dă Lecușanu 15-16 goluri, dar echipa a pierdut. Păi, cum sunt eu cea mai bună dacă echipa nu câștigă? De asta spun că nu putem compara. E mai bun David Popovici decât Camelia Potec? Ambii sunt campioni olimpici. Sau decât Diana Mocanu. Acum e vremea lui David. Fiecare om cu vremea lui.

Deci, pentru dumneavoastră, medaliile, performanțele obținute de echipă sunt mai importante decât cele individuale?

Sigur. La Jocurile Olimpice de la Paris am povestit cu Katrine Lunde (n.r. – sportiva din poarta naționalei feminine a Norvegiei). Ea are 44 de ani. Și i-am zis: «Katrine, când te văd pe tine și pe Cristina pe teren, am senzația că aș mai putea și eu». Deși mă uit în buletin (râde) și-mi dau seama că am o vârstă. Trebuie să fiu corectă cu mine. Katrine are este cred, cea mai titrată handbalistă a lumii: 7 Ligi ale Campionilor câștigate, aur, argint, bronz – olimpic, mondial și european. Eu dau Cezarului ce e al Cezarului și cred cu tărie că și ea putea avea în palmares Best Player of the Year. O felicit pe Cristina și-i urez mult succes!