Rapid București a postat pe site-ul clubului un comunicat oficial în care a explicat de ce a înființat „Peluza Copiiilor”.

Reacția vine după ce ultrașii de la Originals au contestat decizia clubului.

În urmă cu o zi, pe rețelele de socializare ale clubului din Giulești, aceștia au anunțat că pentru următoarele două meciuri, Peluza Sud va fi disponibilă doar pentru copii, astfel primind denumirea de „Peluza Copiiilor”. Ultrașii din facțiunea „Original” au protestat, iar acum a venit o nouă reacție din partea giuleștenilor.

De ce mută Rapid ultrașii din Peluza Sud: „Primim amenzi de 6.000€ pe meci!”

„În momentul de față, clubul nostru se confruntă cu o situație neplăcută, fiind amendat cu 6.000 de euro pentru fiecare meci în care în Peluza Sud există un grup organizat de suporteri.

Amenzile sunt aplicate conform interpretării legii 4 de către Jandarmerie, care reglementează poziționarea galeriei echipei gazdă față de cea a echipei oaspete. În prezent, valoarea totală a acestor sancțiuni a ajuns la 18.000 de euro.

Noi vedem lucrurile altfel, considerăm că Legea 4 nu reprezintă un impediment pentru ca suporterii să fie prezenți acolo, însă o plângere contravențională poate dura până la un an și jumătate pentru a fi soluționată definitiv.

Clubul Rapid a fost într-un dialog constant cu suporterii grupării, pentru a găsi soluții împreună. Reprezentanții grupării au menținut, de asemenea, contactul atât cu noi, cât și cu instituțiile statului, pentru a explora toate variantele posibile. Una dintre opțiuni a fost relocarea la Tribuna a II-a sau Tribuna 1, neagreată însă de liderii brigăzii. Din păcate, cadrul legal actual nu permite o soluție care să asigure prezența acestora în Peluza Sud fără consecințe financiare pentru club.

Solicităm din partea suporterilor puțin timp, pentru a găsi o soluție durabilă. Am inițiat demersuri pentru reomologarea stadionului, astfel încât să stabilim clar prezența a două galerii distincte: una în Peluza Nord și alta în Peluza Sud. Deși omologarea stadionului are loc, în mod normal, la începutul sezonului, vom depune toate eforturile necesare pentru a obține reomologarea în condițiile actuale.

Clubul își reafirmă angajamentul de a apăra drepturile suporterilor și de a construi o relație bazată pe respect și încredere. Suntem deschiși la dialog și colaborare atât cu Jandarmeria, cât și cu suporterii echipei noastre, dorindu-ne să găsim împreună o soluție care să respecte toate părțile implicate.”, a anunțat Rapid, pe site-ul oficial al clubului.

Ultrașii de la Original, nemulțumiți de decizia Rapidului

Decizia de a interzice adulților de a intra în Peluza Sud i-a vizat direct pe ultrașii din facțiunea Original, una dintre cele mai importante brigăzi ultra din galeria Rapidului, care s-a mutat recent de la Peluza Nord la Peluza Sud.

Pe pagina oficială de Facebook a facțiunii a apărut un comunicat în care ultrașii au declarat că nu înțeleg decizia conducerii:

„Considerăm că decizia de a transforma Peluza Sud în „Peluza copiilor” este extrem de nefericită. Așezarea acestei zone în apropierea galeriilor adverse nu doar că expune copiii la riscuri, dar contrazice și principiile de siguranță pe care orice club ar trebui să le protejeze.

Fiecare copil care vine să susțină echipa merită să se simtă în siguranță și să se bucure de fotbal fără teama de provocări externe.

După ce am ales să ne desfășurăm activitatea la Peluza Sud, ne-am întâlnit cu oficialii clubului înainte de fiecare meci desfășurat pe Giulești. După fiecare întâlnire, am făcut compromisuri:

Am adus steaguri mai mici. Am adus mai puține steaguri. Am tolerat vizibilitatea redusă a bannerelor pentru ca clubul să își poată respecta sponsorii.

Considerăm că ne-am comportat exemplar față de club și față de suporterii care erau deja acolo, oferindu-le celor mici stickere și aproximativ 350 de stegulețe realizate de noi.”, au spus fanii giuleșteni.

Ultrașii de la Original sunt cei care l-au contestat pe Șumudică înainte de revenirea antrenorului în Giulești, afișând în peluză bannere cu declarații mai vechi ale acestuia: