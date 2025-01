Rapid - Shanghai Port 1-0 Giuleștenii, victorie cu scandal în ultimul amical din cantonamentul din Dubai. Boupendza a marcat singurul gol

Rapid a învins-o pe Shanghai Port, scor 1-0, în ultimul meci de pregătire din cantonamentul din Dubai.

Shanghai Port este campioana ultimelor două ediții a campionatului din China.

În celelalte două meciuri de pregătire, Rapid a învins formația de liga a 3-a, Al-Hilal United, scor 13-0 și a pierdut împotriva campioanei din Coreea de Sud, Ulsan, scor 1-2.

Meciul a început cu o întârziere de 10 minute din cauza unor probleme la sistemul electric de la stadion, iar transmisia live a pornit la 30 de minute după fluierul de start al partidei.

Prima repriză a fost una foarte echilibrată, lipsită însă de ocazii mari de gol. Punctul culminant al primei jumătăți l-a reprezentat meleul început după un fault asupra lui Burmaz.

Fotbalistul rapidist i-a reproșat adversarului intrarea, iar din acel moment jucătorii ambelor formații s-au îmbrâncit și s-au luat de gât.

În cele din urmă, spiritele s-au calmat, iar cei doi fotbaliști de la care a pornit scandalul, Burmaz și Xin Xu, au fost înlocuiți de antrenori.

De-a lungul reprizei a doua, Marius Șumudică a schimbat toți cei 10 jucători de câmp, dar, cu toate acestea, Rapid a fost echipa mai bună.

Giuleștenii și-au creat multe ocazii mari de gol, iar unul dintre cei mai periculoși jucători a fost Răzvan Onea, care a trimis un șut violent de la 30 de metri care a lovit bara porții adverse.

După numeroase ratări, Rapid a reușit, în cele din urmă, să marcheze. Aaron Boupendza a profitat de o pasă greșită în apărarea echipei chineze și a înscris cu ușurință, cu un șut pe lângă portarul advers.

Astfel, Rapid încheie cantonamentul din Dubai cu 2 victorii și o înfrângere, urmând să se întoarcă în România, unde se va pregăti de duelul cu Poli Iași din Giulești.

Rapid - Shanghai Port 1-0

A marcat: A. Boupendza (min. 86)

Min. 90 - Meciul s-a terminat.

Min. 86 - Gol Rapid. Boupendza profită de o pasă greșită în apărarea chinezilor și șutează pe lângă portar, din 4 metri.

Min. 82 - Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu, este trimis și el în teren, pe finalul meciului.

Min. 84 - O nouă ocazie mare pentru giuleșteni. Alex Dobre a rămas singur cu portarul advers încă a șutat în picioarele acestuia.

Min. 76 - Rapid recuperează mingea la mijlocul terenului iar Christensen încearcă să profite de ieșirea greșită a portarului. Mijlocașul șutează de la 50 de metri însă mingea trece la câțiva metri de poartă.

Min. 74 - Dublă ocazie pentru Rapid. Onea și Alex Dobre au trimis șuturi spre poarta chinezilor însă ambele execuții au fost încadrate pe mijlocul porții.

Min. 70 - Claudiu Petrila primește mingea în flancul stâng, intră în centru și șutează însă mingea este respinsă de primul fundaș.

Min. 65 - Ambele echipe ajung ușor la finalizare. După o incursiune a lui Alex Dobre în flancul drept, încheiată cu o centrare periculoasă a lui Onea, chinezii pleacă pe contraatac și ajung la finalizare, dar șutul este oprit de Siegrist.

Min. 61 - O nouă ocazie mare pentru Rapid. Onea ajunge din nou la finalizare, însă șutul său de la 11 metri este respins de portar.

Min. 60 - Răzvan Onea trimite un șut superb de la mare distanță, însă mingea lovește bara porții.

Min. 46 - A început repriza a doua. Rapid a efectuat 4 modificări: Braun, Bădescu, Gojkovic și Rareș Pop au fost înlocuiți de Pașcanu, Borza, Christensen și Petrila.

Min. 45+3 - Prima repriză s-a încheiat.

Min. 40 - Tensiuni mari în teren. După un fault asupra lui Burmaz, jucătorii s-au certat și au sărit la bătaie.

Burmaz și Xin Xu, cei doi fotbaliști de la care s-a iscat scandalul, nu au fost eliminați însă au fost înlocuiți de antrenorii celor două echipe. La Rapid, Boupendza a intrat în locul lui Burmaz.

Min. 30 - La fel ca și în celelalte 2 partide amicale, Marius Șumudică este extrem de vocal și transmite indicații fotbaliștilor săi, în permanență.

Min. 12 - Jocul este unul echilibrat, fără mari ocazii pentru cele două echipe.

Min. 1 - A început partida.

Rapid a anunțat pe pagina oficială că partida amicală cu Shanghai Port va începe cu 10 minute întârziere.

Totodată, transmisia live de pe canalul de Youtube va începe cu o întârziere de 20-25 de minute, din cauza unor probleme la sistemul electric al stadionului.

Campioana Chinei a învins-o în urmă cu o lună pe ultima adversară a giuleștenilor, Ulsan, scor 3-1, în Liga Campionilor Asiei.

Echipa de start

Rapid: S. Siegrist - C. Manea, C. Ignat, R. Bădescu, C. Braun - M. Kait, L. Gojkovic, C. Grameni - C. Micovschi, R. Pop, B. Burmaz

Au intrat pe parcurs: A. Pașcanu, A. Borza, T. Christensen, C. Petrila, R. Onea, A. Dobre, C. Vulturar, P. Iacob și Andrei Șucu.

Rapid, o victorie și o înfrângere în Dubai

În stagiul de pregătire din această iarnă, Rapid a programat 3 partide amicale.

În primul meci, disputat împotriva formației din liga a 3-a saudită, Al-Hilal United, Rapid s-a impus categoric, scor 13-0.

În al doilea meci amical, cu Ulsan HD, campioana ultimilor 3 ani în Coreea de Sud, Rapid a întâmpinat probleme și a pierdut, scor 1-2.

În ceea ce privește situația jucătorilor, Filip Blazek și Florent Hasani nu au făcut deplasarea în cantonamentul din Dubai pentru că nu intră în planurile lui Șumudică, în timp ce Diogo Mendes, care este accidentat, se recuperează la București.

În același timp, Clinton N’Jie nu a primit viza pentru a părăsi țara alături de echipă și nu a participat în cantonament.

Marius Șumudică a decis să includă în lot și trei tineri din Academia Rapidului:

David Niculescu (15 ani), fiul fostului atacant dinamovist Claudiu Niculescu

Sebastian Banu (16 ani),

Andrei Șucu (16 ani), fiul patronului Dan Șucu

Lotul Rapidului pentru cantonamentul din Dubai:

Portari : Marian Aioani, Benjamin Siegrist, Adrian Briciu

: Marian Aioani, Benjamin Siegrist, Adrian Briciu Fundaşi : Cristian Săpunaru, Cristian Ignat, Alexandru Pașcanu, Paul Iacob, Robert Bădescu, Christopher Braun, Răzvan Onea, Cristian Manea, Andrei Borza,

: Cristian Săpunaru, Cristian Ignat, Alexandru Pașcanu, Paul Iacob, Robert Bădescu, Christopher Braun, Răzvan Onea, Cristian Manea, Andrei Borza, Mijlocaşi : Claudiu Micovschi, Jakub Hromada, Tobias Christensen, Cătălin Vulturar, Xian Emmers, Mattias Kait, Constantin Grameni, Claudiu Petrila, Alexandru Dobre, Luka Gojkovic, Rareș Pop, Sebastian Banu, Andrei Șucu

: Claudiu Micovschi, Jakub Hromada, Tobias Christensen, Cătălin Vulturar, Xian Emmers, Mattias Kait, Constantin Grameni, Claudiu Petrila, Alexandru Dobre, Luka Gojkovic, Rareș Pop, Sebastian Banu, Andrei Șucu Atacanţi: Aaron Boupendza, Borisav Burmaz, David Niculescu