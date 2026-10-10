Cristiano Ronaldo, pedepsit! Decizia luată de Federație după ce starul a părăsit cantonamentul Portugaliei

Starul portughez Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost suspendat provizoriu după scandalul de la națională în care a fost implicat.

Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a deschis o procedură disciplinară împotriva jucătorului de la Al-Nassr.

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Ronaldo a părăsit cantonamentul Portugaliei miercurea trecută, după ce selecționerul a anunțat că acesta nu va evolua nici în partida cu Danemarca (2-4) din Liga Națiunilor.

Anterior nu jucase nici cu Norvegia (2-1), ci doar în primul meci, cu Țara Galilor (1-0).

Cristiano Ronaldo, suspendat provizoriu

Federația din Portugalia a anunțat decizia luată în privința lui Cristiano Ronaldo, potrivit publicației A Bola:

„Fără a aduce atingere suspendării preventive automate la care a fost supus până la data deschiderii procedurii disciplinare, s-a decis suspendarea preventivă neautomată a jucătorului, iar procedurii i s-a atribuit caracter de urgență”, a transmis FPF, citat de theguardian.com.

La scurt timp după scandalul iscat la națională, Cristiano Ronaldo a transmis un amplu comunicat în care a dat vina pe selecționerul Jorge Jesus, acuzându-l că nu și-a respectat promisiunea de două ori.

Fotbalistul în vârstă de 41 de ani spunea atunci că e conștient că a greșit când a decis să părăsească cantonamentul naționalei.

146 de goluri și 46 de assisturi are Cristiano Ronaldo în 234 de meciuri pentru Portugalia

Ronaldo a fost suspendat provizoriu conform articolului 160 al regulamentului de disciplină FPF și poate fi exclus definitiv de la națională între o lună și șase luni. Plus o amendă, de la 510 la 1.020 de euro.

Înțeleg că sancțiunea nu trebuie să aibă circumstanțe atenuante. Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanță agravantă. Cristiano Ronaldo, în cadrul comunicatului transmis

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