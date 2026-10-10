La Vallecas, fotbalul a trecut în plan secund. După 147 de zile de absență de pe propriul stadion, revenirea lui Rayo Vallecano a devenit o demonstrație de nemulțumire față de conducerea clubului, iar președintele și proprietarul Raul Martin Presa s-a aflat din nou în centrul furiei suporterilor.

Meciul a fost suspendat după doar 20 de minute de joc efectiv. Ce s-a întâmplat, în rândurile de mai jos.

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Avioanele de hârtie, obiectele aruncate pe teren și huiduielile au transformat partida cu Athletic Bilbao într-un nou episod al conflictului care macină clubul madrilen.

După aproximativ 13 minute de la start, meciul a fost întrerupt de protestul fanilor, care au aruncat cu bile de cauciuc și avioane de hârtie pe gazon, în zona careului.

Când a fost reluat, tirul din tribune a continuat. Astfel, arbitrul a trimis echipele la vestiare.

Bile de cauciuc aruncate pe teren și avioane de hârtie

Planul anunțat de ultrași înaintea partidei a inclus huiduieli la începutul întâlnirii și un protest colectiv în minutul 13, prin fluturarea eșarfelor.

Comunitatea Madrid a făcut apel la calm și la evitarea violenței, subliniind că nemulțumirile nu justifică acte de vandalism.

Cel mai contestat nume a fost cel al lui Raul Martin Presa, pentru felul în care administrează clubul și pentru situația stadionului.

Nemulțumirea nu s-a limitat la scandări.

Conform publicației spaniole As, fanii au aruncat pe gazon aproximativ 8.000 de bile mici și avioane de hârtie, într-o acțiune coordonată, care a blocat jocul și a obligat personalul stadionului să intervină pentru curățarea terenului.

Situația a escaladat după ce arbitrul Jose Maria Sanchez Martinez i-a trimis pe jucători la vestiare, din cauza riscului pe care obiectele îl reprezentau pentru integritatea acestora.

Jocul a fost reluat temporar, însă, după ce alte bile și avioane de hârtie au ajuns în zona porții lui Rayo, arbitrul a oprit definitiv partida.

Fanii au primit suspendarea meciului cu aplauze și urale

🏟️ Así reacciona Vallecas a la suspensión definitiva del Rayo-Athletic 📸 @diarioas https://t.co/O4Y9zCj7wu — Maite Martín (@AS_MMartin) October 10, 2026

Acțiunea fusese pregătită în detaliu de suporteri: înaintea meciului au fost distribuite foi cu instrucțiuni pentru confecționarea avioanelor de hârtie, iar eșarfele cu mesajul „Presa, vete ya” („Presa, pleacă!”) s-au epuizat.

Inclusiv fanii lui Athletic s-au alăturat huiduielilor, într-un gest de solidaritate cu galeria gazdelor.

De ce lipsește Andrei Rațiu

Fundașul român Andrei Rațiu nu se află în lot pentru partida aceasta.

Absența sa este cauzată strict de motive medicale, nu de o decizie a antrenorului.

De unde a izbucnit conflictul fani - conducere

Criza a izbucnit la sfârșitul lunii iulie, când Comunitatea Madrid a suspendat temporar concesiunea stadionului Vallecas, după ce un audit a identificat deficiențe grave de siguranță și salubritate.

Rayo a fost nevoită să dispute primele trei meciuri considerate pe teren propriu la Butarque, stadionul din Leganes.

Suporterii au boicotat deplasarea echipei, iar asistența la cele trei partide a fost redusă: 4.280 de spectatori la meciul cu Alaves, 4.529 cu Racing Santander și 3.742 cu Espanyol.

Între timp, abonații au inițiat demersuri judiciare pentru recuperarea unei părți din costul abonamentelor, susținând că nu au beneficiat de condițiile promise.

Deși o a doua evaluare a permis ridicarea măsurii pe 14 septembrie, revenirea nu a însemnat și reconcilierea dintre suporteri și conducere.

La meciul amical cu Cagliari, din 3 octombrie, loja oficială a fost vandalizată, iar pe scaune au apărut mesaje precum „Presa, pleacă!”. Președintele a evitat să apară în lojă în prima repriză.

„Rayo aparține oamenilor săi”

Gruparea de suporteri Bukaneros a anunțat că protestul va continua și a cerut o mobilizare amplă pentru revenirea oficială pe stadion.

Într-un comunicat citat de La Vanguardia, fanii au acuzat conducerea de gestionare iresponsabilă și au afirmat că răbdarea lor a ajuns la limită. Ei susțin că problema nu se rezumă la infrastructură, ci privește identitatea clubului și legătura acestuia cu cartierul Vallecas.

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