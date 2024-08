UTA Arad și Universitatea Cluj au terminat la egalitate, scor 0-0, luni, pe stadionul „Francisc Neuman”, într-o partidă din etapa a 3-a a Ligii 1.

Antrenorul celor de la UTA Arad, Mircea Rednic, nu este mulțumit de rezultat, însă recunoaște că a fost un meci echilibrat.

Mircea Rednic nu poate să fie pe deplin mulțumit de acest rezultat, deoarece au jucat în fața propriilor suporteri.

Totuși, după cum s-au desfășurat lucrurile pe teren, „Puriul” este nevoit să recunoască faptul că deznodământul a fost unul echitabil.

Mircea Rednic, după meci: „E un rezultat echitabil”

În urma acestui rezultat, UTA Arad a urcat pe locul 13, cu 2 puncte, în timp ce U Cluj a urcat pe locul 4, cu 5 puncte.

„Nu pot să fiu mulțumit când am făcut egal acasă. Ținându-se cont de cum s-a jucat, e un rezultat echitabil . Ne-am anihilat poate prea mult.

Ei au avut ocazia mare din prima repriză, scoasă de Conte, noi pe cea din startul reprizei secunde la șutul lui Cîmpanu, scoasă de pe linia porții de Cristea. S-a jucat undeva la mijlocul terenului. Șuturi și de-o parte și de cealaltă, dar foarte puține pe poartă. Trebuie să fiu mulțumit.

Normal că îmi doresc mai mult . Că trebuia să vin cu ceva mai mult, dar nu am. Pe bancă, astăzi, am avut 6 jucători U21. Am stat, i-am tot rotit, dar nu a ieșit.

Ne-am fi dorit mai mult din astea trei meciuri. Sper ca săptămâna viitoare să vină cei doi, să avem concurență, mai multe soluții.

De ce să nu riști când aveai șansa de a juca în față? Am jucat prea mult la siguranță. Ambele echipe. Am stat foarte bine în defensivă ambele formații.

Până la urmă, în primele etape am jucat cu Rapid, Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, echipe cu bugete. Uitați-vă ce jucători au transferat cei de la Cluj. Cu jumătate din ei, ne-am băgat în seamă cu ei și noi , dar n-am avut nicio șansă. U Cluj au fost mai consistenți. Noi, în limitele noastre.

Nu am luat gol, după ce am luat patru în etapa precedentă. Sunt și lucruri pozitive , dar la ce lot am.. Ne-am fi dorit mai mult. Sper ca și fundașul central cu care discutăm.