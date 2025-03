FRF a făcut public un raport din care reiese importanța pentru echipele naționale a jucătorilor U21 care evoluează în Liga 1, conform regulii stabilite de federație

Cluburile au obligativitatea de a avea în permanență pe teren un jucător eligibil pentru naționala U21 a României, adică născut începând cu 1 ianuarie 2002.

Cifrele U21 în campionatul intern și la națională

61,76% dintre jucătorii care au bifat minute pentru România în 2024 (21 din 34) au evoluat ca jucători U21 în Liga 1 începând cu 2016

dintre jucătorii care au bifat minute pentru România în 2024 (21 din 34) au evoluat ca jucători U21 în Liga 1 începând cu 2016 6 jucători (17,64%) , care erau legitimați la cluburi din străinătate, ar fi putut beneficia de regula U21, dacă ar fi jucat în Liga 1. Ceilalți 7 (20,60%) sunt peste vârstă

, care erau legitimați la cluburi din străinătate, ar fi putut beneficia de regula U21, dacă ar fi jucat în Liga 1. Ceilalți 7 (20,60%) sunt peste vârstă 7 jucători din Liga 1 s-au regăsit în lotul României la Euro 2024, locul 11 între campionatele Europei. Competiția cea mai reprezentată a fost Premier League (240

Generațiile de la Euro la echipa națională de seniori

2019 - 20 de jucători

Ionuț Radu

Andrei Vlad

Cristi Manea

Ionuț Nedelcearu

Adrian Rus

Alexandru Pașcanu

Vigil Ghiță

Deian Sorescu

Tudor Băluță

Dragoș Nedelcu

Alexandru Cicâldău

Darius Olaru

Răzvan Marin

Dennis Man

Alexandru Dobre

Denis Drăguș

Ianis Hagi

Florinel Coman

George Pușcaș

Andrei Ivan

2021 - 11 jucători

Marian Aioani

Horațiu Moldovan

Radu Drăgușin

Andrei Rațiu

Raul Opruț

Olimpiu Moruțan

Octavian Popescu

Marius Marin

Adrian Șut

Alexandru Dobre

Valentin Mihăilă

2023 - 12 jucători

Ștefan Târnovanu

Mihai Popa

Daniel Bîrligea

Vladimir Screciu

Bogdan Racovițan

Mihai Lixandru

Antonio Sefer

Victor Dican

Valentin Țicu

Andres Dumitrescu

David Miculescu

Jovan Markovic

2025 - 5 jucători

Răzvan Sava

Alexandru Pantea

Matei Ilie

Constantin Grameni

Louis Munteanu

TRANSFERURI U21

27 de jucători U21 ai fost transferați în străinătate începând din 2017, însumând 68.5 milioane de euro. Suma medie de transfer a fost 2.55 milioane euro

102 jucători care nu mai puteau bifa regula U21 au fost vânduți în străinătate începând din 2017, însumând 89.1 milioane de euro. Suma medie de transfer a fost 850.000 de euro

REGULA U21 ÎN 2024/2025

30 de etape consecutive în sezonul 2024/2025 cu cel puțin un gol marcat de jucători U21, premieră de la introducerea regulii U21, din 2016

în sezonul 2024/2025 cu cel puțin un gol marcat de jucători U21, premieră de la introducerea regulii U21, din 2016 102 din 553 de goluri marcate de jucători U21 în sezonul 2024/25, cel mai mare procentaj - 18.44%. Și aproape dublu față de sezonul precedent

de jucători U21 în sezonul 2024/25, cel mai mare procentaj - 18.44%. Și aproape dublu față de sezonul precedent 104 jucători U21 folosiți în sezonul regula, mai mulți decât în întreg sezonul trecut (102)

Gigi Becali, patronul FCSB, despre regula U21

„Eu în Supercupă nu joc cu U21, îi bag pe cei mai buni pe care îi am. Nu mă obligi pe mine să joci cu U21. Am vorbit cu Bodescu, a zis că am dreptate, că nu trebuie să ne oblige.

Văd că n-au dat niciun fel de semnal. Acum nu am ce să fac. Nu mai joc cu U21, eu am vorbit și cu Șucu, a zis că e de acord.

M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru și am stabilit să nu mai jucăm cu U21. Așa am stabilit și eu fac asta. Nu e lege, e ceva dat de Stalin, care are puterea.

A furat Stalin puterea și a făcut ce a vrut. Așa au făcut și ei, la Comitetul Executiv votează lumea ce vor ei. Nu mai merge așa, cu tiranie. Să pierdem cu 3-0, asta vreau”, declara patronul roș-albaștrilor vara trecută.