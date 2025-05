Fostul tenismen Ilie Năstase (78 de ani) l-a atacat dur pe Primarul Capitalei, Nicușor Dan (55 de ani), după ce acesta a intrat în turul 2 al alegerilor prezidențiale.

Ilie Năstase și-a exprimat public simpatia pentru George Simion în cursa pentru Cotroceni și nu a ratat ocazia de a-l ataca pe Nicușor Dan, legându-se inclusiv de aspectul fizic al Primarului Capitalei.

Ilie Năstase, despre Nicușor Dan: „Nu are nici aspectul fizic, nu are nimic”

Fostul tenismen speră să câștige „celălalt candidat”, George Simion.

„Nicușor Dan? Cine? Ce a făcut? Luăm și din urmă. Foarte bine, să rămână la matematica lui! Omul ăsta nu a putut să facă față la Primăria Capitalei – face ca președinte al României? Nu cred

Nu-mi fac bagajele, că sper să câștige celălalt candidat, George Simion. Sunt sigur că o să câștige celălalt candidat, da?

Nu are cum să câștige Nicușor Dan, nu are nici aspectul fizic, nu are nici… nu are nimic”, a punctat fostul tenismen, potrivit romanialibera.ro.

Ilie Năstase a fost senator și candidat la Primăria Capitalei din partea PDSR, în 1996.

Declarațiile lui Năstase nu sunt o surpriză, în condițiile în care, în urmă cu o lună, acesta a declarat că va părăsi țara în cazul în care Nicușor Dan va fi ales președinte.

Ilie Năstase: „Dacă iese președinte, eu plec din țară”

Fostul mare tenismen Ilie Năstase l-a criticat dur pe Nicușor Dan pentru modul în care Primăria administrează Arena Națională.

„A auzit că tovarășul ăsta al nostru, primarul, o să îl închidă stadionu de fotbal.

(n.r. – De ce?) Păi, nu știu, cică face concerte. Eu știam că este stadion de fotbal! Dar dacă tovarășul Dan Nicușor sau Nicușor Dan, nu știu cum îi spune, decide…

De unde vine el de acolo, nici nu mai știu de unde e. De unde e, mă? Din Făgăraș. Vine unul din Făgăraș și iese primar de două ori în România.

Și acum vrea să fie și președinte… Eu plec din țara asta! Dacă ăsta câștigă… Nici nu are față de președinte, în primul rând.

El trebuia să fie la primărie, să muncească. Dar văd că nu muncește la Primărie. Se duce prin țară”, declara fostul tenismen la începutul lunii aprilie.

