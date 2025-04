FCSB – CFR Cluj 3-2. Deși formația roș-albastră s-a distanțat la cinci puncte în fruntea clasamentului, Risto Radunovic (32 de ani) nu consideră această victorie ca fiind una decisivă pentru titlu.

Elevii lui Elias Charalambous conduc clasamentul cu 39 de puncte, în timp ce clujenii ocupă locul secund, cu 34 de puncte acumulate.

FCSB - CFR Cluj 3-2 . Radunovic: „Dacă nu câștigăm pe Giulești, victoria asta nu contează”

„Un meci foarte important pentru noi, mai ales că am jucat acasă, voiam să creăm un avantaj. După victoria asta trebuie să construim. Dacă nu câștigăm pe Giulești, această victorie nu contează.

A fost 3-0, am avut și un roșu, 3-2, a fost intens. Se vede că suntem organizați când rămânem cu jucători în minus, dar mă bucur că toți băieții înțeleg situația și fac sacrificii pentru echipă , ca să obțină rezultate.

A fost un meci echilibrat, am făcut diferența după primul gol, am făcut un meci bun până la 3-0. După aceea nu am mai putut ataca foarte mult, pentru că am rămas cu un om în minus”, a declarat Radunovic, după meci.

VIDEO: Golul uluitor înscris de Vlad Chiricheş

În minutul 56, Florin Tănase a executat un corner pe jos, la marginea careului, către Radunovic.

Fundașul muntenegrean, presat de un adversar, a ales o pasă cu călcâiul pentru Chiricheș. Fundașul urcat în linia de mijloc a campioanei și-a făcut mingea pe piciorul drept la marginea careului și a șutat imparabil în dreapta portarului.

Clasamentul play-off -ului

Echipă Meciuri Puncte 1. FCSB 5 39 2. CFR Cluj 5 34 3. U Craiova 4 33 4. U Cluj 5 32 5. Dinamo 4 29* 6. Rapid 5 28 *a beneficiat de rotunjire *a beneficiat de rotunjire

FCSB va juca împotriva celor de la Rapid pe 27 aprilie, de la ora 21:00.

Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro şi în direct pe Digi Sport 1 şi Prima Sport 1

