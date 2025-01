Secretul dureros al lui Radunovic Fundașul campioanei dezvăluie că a crescut fără părinți , fiind îngrijit, alături fratele său, de o mătușă

Radunovic (32 de ani) e în România de 7 ani și jumătate, iar la FCSB joacă de 4 ani

Aflat în cantonament în Antalya, muntenegreanul a vorbit pentru prima dată despre drama copilăriei lui, fiind nevoit să crească fără nici unul dintre cei doi părinți

Risto Radunovic e în prezent unul dintre cei mai apreciați fotbaliști din România, argumentul fiind ceea ce a realizat aici. Unde a ajuns în vara lui 2017, când a semnat cu Astra Giurgiu, după ce evoluase 2 ani în țara natală, Muntenegru, pentru clubul Buducnost Podgorica.

În plus, fundașul stânga va depune pe parcursul anului 2025 documentele și solicitarea pentru a obține cetățenia română. Titular indiscutabil la FCSB, Radunovic ascunde însă un secret extrem de trist și dureros.

Radunovic: „N-am vorbit niciodată despre acest subiect”

Povestea lui de viață conține o dramă din copilărie. Alături de fratele său a trebuit să treacă prin momente extrem de complicate, după ce și-a pierdut ambii părinți. Cei doi au rămas fără mamă și fără tată la vârste fragede.

Cum a fost copilăria ta? Sună întrebarea reporterei Prima Sport către Radunovic, în cadrul unui interviu realizat în cantonamentul din Antalya.

Fotbalistul se emoționează vizibil se foiește în scaun, nu se mai uită în camera TV. „Am crescut fără părinți”, e replica lui. Și se oprește.

De ce, erau plecați undeva să muncească? „Nu…N-am vorbit niciodată despre acest subiect. Nu știu…. Nu mă simt… Cred că e mai bine să nu vorbesc mai multe”.

Nu vrea să dezvăluie cum și în ce împrejurări părinții lui n-au mai existat.

„Eu și fratele meu am mers pe drumul drept și azi am ajuns niște oameni normali”

„M-a crescut o mătușă. De, ne-a crescut că nu eram doar eu, era și fratele meu”. Radunovic își găsește greu cuvintele, chiar dacă stăpânește destul de bine limba română.

„Nu așa am vrut să se întâmple, dar așa s-a întâmplat, așa a fost… Cel mai important e că mătușa a avut grijă de noi, iar eu și fratele meu am mers pe drumul drept și astăzi am ajuns niște oameni normali. Am primit o educație bună. De la mătușă, de la viață, de la oricine câte puțin”, a adăugat Risto.

„Care a fost visul meu de copil? Făcând sport și jucând fotbal, am visat să ajung și eu să joc la o echipă din Muntenegru. Și am ajuns”, a mai spus Radunovic.

Câteva din bornele carierei lui Radunovic

Junioratul l-a făcut la un club dintr-o suburbie a orașului Podgorica, FK Kom, unde a stat până la 18 ani

În 2010 a ajuns la Buducnost Podgorica, cu care a câștigat un titlu și o Cupă a Muntenegrului

La 22 de ani pleacă pentru prima dată din Muntenegru: semnează în Serbia, cu Borac Cacak, unde stă 2 ani

Revine la Buducnost, cu care mai câștigă un titlu, în sezonul 2016-2017

În iulie 2017 ajunge în România, la Astra, cu care joacă o finală de Cupa României, în 2018-2019

În 2018, din postura de fotbalist al Astrei, debutează în echipa națională a Muntenegrului

În ianuarie 2021, FCSB îl cumpără cu 400.000 de euro

Câștigă titlul în Liga 1 în sezonul trecut și bifează două participări în grupele cupelor europene

A trecut de bariera de 160 de meciuri în tricoul celor de la FCSB

A ajuns la 39 de selecții pentru Muntenegru

În sezonul actual, a jucat în 28 dintre cele 39 de meciuri oficiale disputate de FCSB