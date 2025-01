Secretul FCSB David Miculescu dezvăluie de ce jucătorii campioanei au o condiție fizică excelentă: „Când alții obosesc, noi mai putem !”

David Miculescu (23 de ani) a oferit un interviu din cantonamentul din Antalya, înainte de întoarcerea în România.

Atacantul de la FCSB a explicat motivele din spatele condiției fizice excelente ale echipei sale.

Deși a jucat un număr record de meciuri în această primă jumătate de sezon, jucătorii de la FCSB au arătat mai bine din punct de vedere fizic față de adversarii lor, la finalul meciurilor.

David Miculescu, despre secretul celor de la FCSB

Atacantul roș-albaștrilor a discutat despre stagiul de pregătire pe care FCSB l-a organizat în Antalya, unde a disputat două partide amicale:

„Știm de ce am venit aici, am venit să ne pregătim foarte bine, chiar cu antrenamente foarte intense!

Anul acesta am avut parte și de două amicale cu echipe foarte bune și, per total, suntem bucuroși pentru că am reușit să facem în primul meci un rezultat foarte bun cu cei de la Hamburg.

Chiar dacă în al doilea amical am pierdut, eu zic că ne-am descurcat destul de bine, mai ales pentru că eram și în mijlocul pregătirii”, a declarat Miculescu, conform prosport.ro.

Miculescu a fost întrebat apoi de antrenamentele dure conduse de preparatorul fizic Thomas Neubert.

Tânărul atacant este de părere că exercițiile intense pe care roș-albaștrii le fac sunt principalul motiv pentru forma fizică excelentă de care campioana României a dat dovadă în acest sezon.

„M-am resimțit, normal, era și de așteptat. Mai ales la prevenția dinainte de antrenamente oboseam toți foarte tare. Dar suntem conștienți că de-aceea am venit aici și chiar ne trebuiau aceste antrenamente foarte tari.

Exercițiile pe care le are el (n.r. - preparatorul fizic Thomas Neubert), cred că le știe doar el. Eu, când am făcut și la alte echipe, n-am făcut aceste exerciții.

Ne ajută, ați văzut și în timpul campionatului? Când alți jucători obosesc, noi mai putem!”, a continuat Miculescu.

FCSB revine în România. Principalul obiectiv: campionatul

FCSB va disputa vineri, 17 ianuarie, primul meci în Liga 1 de la întoarcerea din cantonamentul din Antalya. Campioana va juca cu FC Hermannstadt.

Înaintea partidei, Mihai Stoica a vorbit despre importanța obținerii unui rezultat pozitiv și a dezvăluit principalul obiectiv al roș-albaștrilor în acest sezon: titlul de campioană.

„Hermannstadt mă interesează tare. Urăsc clişeele, dar nu pot să mă gândesc la meciul cu Qarabag când nu ştim cât va sta Olaru, nici dacă vom avea toţi jucătorii disponibili. Mă interesează să începem cu dreptul a doua parte a sezonului intern şi mai vedem în Europa.

Acum orice facem după meciul cu Manchester United e un bonus. Ne-am calificat în prima ediție a acestor grupe principale în primăvară, ceea ce este o realizare de excepție.

Cel mai important este să ne apăram titlul obținut cu succes anul trecut. Va fi complicat, dar avem șanse foarte mari. ”, a declarat de curând Mihai Stoica, conform orangesport.ro.