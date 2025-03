„Era să-mi rupă piciorul!” Roland Niczuly, dezamăgit de arbitraj după Sepsi-Buzău 1-2: „Mă calcă clar”

Sepsi - Gloria Buzău 1-2. Surpriză mare la Sfântu Gheorghe, unde „lanterna roșie” a reușit să câștige toate cele trei puncte.

Portarul lui Sepsi, Roland Niczuly (29 de ani), consideră că atacantul oaspeților, Kevin Brobbey (31 de ani), ar fi trebuit eliminat.

După meci, portarul celor de la Sepsi, Roland Niczuly, a reclamat faptul că atacantul celor de la Gloria Buzău, Kevin Brobbey, l-a călcat cu talpa pe genunchi înaintea marcării golului doi și crede că ar fi trebuit eliminat.

Roland Niczuly: „Era să-mi rupă genunchiul”

Centralul Ionuț Coza a considerat că atacantul a jucat mingea, apoi a avut loc un contact minor, care nu merita sancționat, conform spuselor portarului.

Niczuly a arătat urmele crampoanelor lui Brobbey pe genunchiul său.

Niczuly, călcat de Brobbey / Foto: Captură Digi Sport

Niczuly nu caută scuze, după eșecul cu ultima clasată și recunoaște că echipa sa a avut o prestație slabă.

„Îmi cer scuze faţă de patronul nostru, domnul Dioszegi, a venit în vestiar şi a vorbit cu noi. Aveam o şansă să urcăm pe primul loc. Practic, de două ori au ajuns în careul nostru, de două ori au fost atacanţii lor singuri cu mine, ceea ce este inadmisibil la acest nivel.

Luckassen (n.r. - Brobbey) aproape mi-a rupt piciorul. Am văzut reluările. În primul rând, cred că eu ating mingea și după aia atinge Luckassen, care mă calcă clar, era să îmi rupă genunchiul.

Domnul arbitru a spus că Luckassen joacă mingea și după aceea e un contact normal. OK, dacă astfel de contacte sunt normale, asta e, trebuie să acceptăm. Oricum, nu vreau să găsesc scuze. Nu din cauza asta am pierdut trei puncte azi. Am arătat foarte rău”, a declarat Roland Niczuly, conform digisport.ro.

În urma acestui rezultat, Gloria Buzău se menține pe ultima poziție, cu 13 puncte, dar la doar 3 puncte distanță de locul de baraj - locul 14, ocupat de Oțelul Galați.

De partea cealaltă, Sepsi se menține pe locul 8, cu 21 de puncte, sub FC Hermannstadt, care are 22 de puncte.