România a pierdut, 0-2, în fața Belgiei, în al doilea meci din Grupa E la EURO 2024.

Youri Tielemans a deschis scorul după doar 74 de secunde, din pasa lui Romelu Lukaku. De Bruyne a făcut 2-0 pentru „dracii roșii” în minutul 80, dintr-un assist al portarului Koen Casteels.

După meci, fotbaliștii belgieni au explicat cum au trăit partida și singurul lor regret e că au irosit prea multe ocazii și nu au tranșat rezultatul mai rapid.

Tielemans: „Golul marcat rapid ne-a eliberat”

Youri Tielemans, mijlocașul lui Aston Villa, a marcat cel mai rapid gol belgian înscris vreodată la un Campionat European sau Mondial.

„Suntem foarte mulțumiți, chiar dacă am fi putut înscrie mai mult. Este ceva la care trebuie să lucrăm pentru a decide meciul mai repede. Golul marcat rapid ne-a eliberat.

De la începutul partidei am știut că trebuie să aducem intensitate. Avem calitatea de a face diferența în orice moment .

La pauză, ne-am spus că trebuie să marcăm repede, dar din păcate un alt gol a fost anulat (n.r. - cel marcat din ofsaid de Lukaku). În cele din urmă, am reușit să decidem meciul datorită unei acțiuni minunate a lui Casteels și De Bruyne.

Pentru Romelu este important să marcheze și să-și creeze ocazii”, a spus Tielemans.

Koen Casteels: „Suntem foarte mulțumiți”

„Am arătat două fețe în acest meci. Am jucat un fotbal foarte bun în prima repriză, am avut superioritate pe tot terenul. Am fost dominanți și ne-am creat multe ocazii.

Singurul dezavantaj este că nu am tranșat mai rapid partida”, a spus portarul Belgiei.

Casteels este al 3-lea portar din toată istoria EURO care oferă un assist , scrie MisterChip pe contul X. Ceilalți doi sunt: Thomas Myhre (pentru Norvegia împotriva Spaniei în 2000) și Sander Westerveld (pentru Olanda împotriva Franței în 2000).

Casteels a avut câteva intervenții decisive și a oferit assist-ul pentru 2-0. „Mă bucur că pot ajuta echipa. Dacă nu trebuie să fac nimic, sunt de asemenea fericit, pentru că asta înseamnă că toată lumea a făcut o treabă fantastică.

Eu sunt acolo pentru a-mi face treaba și am reușit astăzi. Suntem foarte mulțumiți de această victorie. Atâta timp cât a fost 1-0, am atacat și ne-am apărat cu toții. Am avut mai puține ocazii în a doua repriză, dar am fost foarte periculoși pe contraatac. Aceasta este și arma noastră. Am rezistat bine, iar golul de 2-0 a fost o ușurare”.

Jan Vertonghen: „Am pus multă presiune”

Fundașul lui Anderlecht, Jan Vertonghen, e mulțumit de performanța echipei sale în meciul cu România:

„Trebuia să jucăm bine. Așa obții cele mai bune rezultate, nu trebuie să eziți prea mult. Am pus multă presiune, am jucat avansat și ne-am creat multe ocazii”, a spus și Vertonghen.

Clasament Grupa E