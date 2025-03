România - Bosnia 0-1. Răzvan Marin (28 de ani) e încrezător în șansele naționalei la calificare, chiar dacă au început cu stângul campania pentru CM 2026.

Colegul său de la mijloc, Marius Marin (26 de ani), s-a declarat suprins de tactica Bosniei, care a presat foarte sus încă din primele minute.

Următorul meci al „tricolorilor”: San Marino - România, luni, 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Răzvan Marin s-a arătat dezamăgit de startul slab de meci al „tricolorilor”, însă promite că România se va revanșa în următoarele partide.

România - Bosnia 0-1 . Răzvan Marin: „Trebuie să ne păstrăm încrederea”

„Cred că am început jocul destul de prost, am avut 15-20 de minute în care nu am intrat cum trebuie. Apoi am controlat tot meciul, dar acele minute, din păcate, au făcut diferența.

Bineînțeles, mai avem 7 meciuri, trebuie să luptăm, să ne păstrăm încrederea că ne putem califica și vom vedea ce va fi.

A fost doar un meci, e primul, cum ei ne-au bătut acasă, cred că și noi putem câștiga la ei. Putem câștiga chiar și în Austria, se joacă până la final.

Ne-am creat poate 3-4 ocazii mai clare, dar asta este în fotbal. Trebuie să învățăm din începutul de meci. Știam că nu va fi un meci ușor. Trebuie să începem altfel meciurile, pentru că așa nu vom putea ajunge la Mondial.

Bineînțeles că nu ne pică bine bucuria lor din vestiar. Sperăm să ne bucurăm și noi în Bosnia așa cum au făcut-o ei aici”, a declarat Răzvan Marin, la finalul meciului.

Marius Marin: „Așteptam o echipă mult mai defensivă”

Marius Marin s-a declarat surprins de tactica aleasă de bosniaci pe Arena Națională.

„Pot spune că am început cu stângul. Am făcut un meci destul de bun, dar am început foarte timorați. Cu puțină șansă, se putea schimba soarta meciului.

Așteptam o echipă mult mai defensivă, care să aștepte în terenul lor, dar au venit foarte sus. Au făcut presing și cred că așa ne-au pus probleme.

Sunt șanse în continuare, Bosnia e o echipă bună, cred că și Austria o să aibă un meci greu cu ei. A fost abia primul meci, vedem.

E puțin frustrant că am avut 4 ocazii clare, dar sperăm ca în San Marino să avem puțin mai multă șansă. Îmi pare rău pentru lumea care a venit la stadion pentru că aveau alte așteptări și sper să-i răsplătim cu o victorie în San Marino”, a declarat Marius Marin.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Puncte 1. Cipru 1 3 2. Bosnia 1 3 3. Austria 0 0 4. ROMÂNIA 1 0 5. San Marino 1 0

Urmează » luni, ora 21:45: San Marino - România, Bosnia - Cipru