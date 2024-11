Ce urmează în Nations League  Cine luptă pentru trofeu și promovare, pe cine înfruntă România în Liga B. Miza ascunsă + schimbarea majoră făcută de FIFA

România și-a încheiat parcursul din această ediție a Nations League cu o promovare directă în Liga B.

Liga Națiunilor continuă însă cu faza finală pentru trofeu, dar și cu noile baraje de menținere/promovare.

„Tricolorii” vor afla abia în martie ce adversari pot avea în Liga B, dar și în ce urnă se vor afla.

Competiția va fi decisivă și pentru preliminariile Euro 2028.

Faza grupelor din Liga Națiunilor a luat sfârșit. Mai rămâne un singur semn de întrebare legat de rezultatul cu care va fi omologat România - Kosovo, 0-0 sau 3-0, după ce ex-iugoslavii au ieșit de pe teren în prelungiri.

Ce urmează în Nations League

Începând cu această ediție, UEFA a extins faza finală din Nations și a introdus și sferturi. La turneul pentru trofeu s-au calificat primele două clasate din cele patru grupe din Liga A.

Spania, Germania, Portugalia, Franța s-au clasate pe locul 1 și vor fi capi de serie, în timp ce Italia, Olanda, Danemarca și Croația, echipele de pe locul 2, vor fi în urna 2.

Sferturile se vor disputa în dublă manșă, în timp ce ultima parte a competiției se va desfășura pe terenul uneia dintre semifinaliste.

Tragerea la sorți a tabloului va avea loc vineri, de la ora 13:00.

Cine a promovat, cine a retrogradat și cine merge la baraj

Liga A

Merg la turneul final: Spania, Croația, Italia, Olanda;

Spania, Croația, Italia, Olanda; Merg la baraj de menținere: Scoția, Serbia, Ungaria, Belgia;

Scoția, Serbia, Ungaria, Belgia; Au retrogradat în Liga B: Polonia, Israel, Elveția, Bosnia.

Liga B

Au promovat în Liga A: Anglia, Norvegia, Țara Galilor, Cehia;

Anglia, Norvegia, Țara Galilor, Cehia; Merg la barajul de promovare: Grecia, Austria, Turcia, Ucraina;

Grecia, Austria, Turcia, Ucraina; Merg la barajul de menținere: Slovenia, Georgia, Islanda, Irlanda;

Slovenia, Georgia, Islanda, Irlanda; Au retrogradat în Liga C: Albania, Muntenegru, Kazahstan, Finlanda.

Liga C

Au promovat în Liga B: Suedia, Macedonia de Nord, ROMÂNIA, Irlanda de Nord;

Suedia, Macedonia de Nord, ROMÂNIA, Irlanda de Nord; Merg la barajul de promovare: Slovacia, Kosovo, Bulgaria, Armenia;

Slovacia, Kosovo, Bulgaria, Armenia; Rămân în Liga C: Belarus, Feroe, Cipru, Estonia;

Belarus, Feroe, Cipru, Estonia; Merg la barajul de menținere: Letonia, Luxemburg;

Letonia, Luxemburg; Au retrogradat în Liga D: Azerbaidjan, Lituania.

Liga D

Au promovat în Liga C: San Marino, Moldova;

San Marino, Moldova; Merg la barajul de promovare: Gibraltar, Malta;

Gibraltar, Malta; Rămân în Liga D: Liechtenstein, Andorra.

Care sunt barajele de menținere/promovare din Liga Națiunilor

În premieră, după faza grupelor nu va avea loc doar turneul pentru trofeu. UEFA a decis să introducă și baraje, pentru a dinamiza competiția. La primele 3 ediții au promovat doar câștigătoarele de grupă și au retrogradat echipele clasate pe ultimul loc.

În total vor avea loc 10 meciuri de baraj, câte 4 pentru promovarea/menținerea în Ligile A și B și două pentru C. Se dispută în dublă manșă, iar returul are loc pe terenul echipei din eșalonul superior.

Barajele pentru Ligile A și B vor avea loc pe 20-23 martie 2025, în timp ce meciurile pentru Liga C se vor disputa pe 26 și 31 martie.

Liga A vs. Liga B (câștigătoarele rămân/promovează în A)

Locurile 3 din Liga A: Scoția, Serbia, Ungaria, Belgia;

Locurile 2 din Liga B: Grecia, Austria, Turcia, Ucraina.

Liga B vs. Liga C (câștigătoarele rămân/promovează în B)

Locurile 3 din Liga B: Slovenia, Georgia, Islanda, Irlanda;

Locurile 2 din Liga C: Slovacia, Kosovo, Bulgaria, Armenia.

Liga C vs. Liga D (câștigătoarele rămân/promovează în C)

Cele mai bune două locuri 4 din Liga C: Letonia, Luxemburg;

Locurile 2 din Liga D: Malta, Gibraltar.

Ce adversari ar putea avea România la ediția din 2026

Promovați în Liga B, „tricolorii” nu știu în acest moment care vor fi urnele și nu cunosc nici echipele pe care le vor putea întâlni la ediția din 2026. Doar 4 adversari sunt bătuți în cuie, cei retrogradați direct din Liga A.

Celelalte echipe, dar și componența urnele va fi cunoscută abia după disputarea barajelor din martie 2025.

Dacă la ediția trecută nou-promovatele erau repartizate direct în urna 4, acum România poate urca în urna 3 la tragerea la sorți.

Acest lucru se întâmplă dacă una sau mai multe echipe de pe locul 3 din Liga B pierd barajul de menținere/promovare. Totul depinde de rezultatul cu care va fi omologat meciul cu Kosovo:

România - Kosovo 3-0: „tricolorii” sunt cea mai bună formație din Liga C. Una dintre Slovenia, Georgia, Islanda și Irlanda ar trebui să retrogradeze la baraj pentru ca România să urce în urna 3;

„tricolorii” sunt cea mai bună formație din Liga C. Una dintre Slovenia, Georgia, Islanda și Irlanda ar trebui să retrogradeze la baraj pentru ca România să urce în urna 3; România - Kosovo 0-0: „tricolorii” sunt depășiți de Suedia în ierarhia din Liga C și ar avea nevoie ca două dintre Slovenia, Georgia, Islanda și Irlanda să piardă barajul.

Cum ar putea arăta urnele în Liga B:

Pot fi doar în urna 1 : Scoția, Serbia, Ungaria, Belgia (echipele din Liga A care ar pierde A vs. B);

: Scoția, Serbia, Ungaria, Belgia (echipele din Liga A care ar pierde A vs. B); Pot fi în urna 1 sau urna 2: POLONIA, ISRAEL, ELVEȚIA, BOSNIA (echipele retrogradate direct din Liga A);

POLONIA, ISRAEL, ELVEȚIA, BOSNIA (echipele retrogradate direct din Liga A); Pot fi doar în urna 2: Grecia, Austria, Turcia, Ucraina (echipele din Liga B care ar pierde barajul A vs. B);

Grecia, Austria, Turcia, Ucraina (echipele din Liga B care ar pierde barajul A vs. B); Pot fi doar în urna 3: Slovacia, Georgia, Islanda, Irlanda (echipele din Liga B care ar câștiga barajul B vs. C);

Slovacia, Georgia, Islanda, Irlanda (echipele din Liga B care ar câștiga barajul B vs. C); Pot fi în urna 3 sau urna 4: SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, ROMÂNIA, IRLANDA DE NORD (echipele promovate direct din Liga C);

SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, ROMÂNIA, IRLANDA DE NORD (echipele promovate direct din Liga C); Pot fi doar în urna 4: Slovacia, Kosovo, Bulgaria, Armenia (echipele din Liga C care ar câștiga barajul B vs. C);

*doar echipele scrise cu majuscule sunt sigure de prezența în Liga B, celelalte depind de rezultatele barajelor

Cum ar arăta grupa infernală: Belgia, Ucraina, România, Suedia;

Belgia, Ucraina, România, Suedia; Cum ar arăta grupa accesibilă: Bosnia, Turcia, România, Armenia.

Nations League 26/27, decisivă pentru Euro 2028

De ce e important sezonul viitor din Nations League? Pentru că UEFA folosește clasamentul din această competiție pentru a stabili urnele pentru preliminariile Campionatului European.

Calificările pentru Euro 2028 vor urma modelul celor pentru CM 2026. Adică 12 grupe, 6 cu 5 echipe și 6 cu 4.

Urna 1 va fi compusă în întregime din echipe aflate în Liga A, în timp ce urna 2 va avea 4 formații din Liga A și 8 din Liga B.

Asta înseamnă că România ar trebui să termine pe unul din primele două locuri pentru a fi sigură de prezența în urna 2 la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028.

La Euro 2024, din cauza retrogradării în Liga C, „tricolorii” s-au aflat în urna 3 la tragerea la sorți a grupelor preliminare.

Programul Nations League 2026/2027

Schimbare majoră făcută de FIFA. După Campionatul Mondial din 2026, datele obișnuite din septembrie și octombrie pentru meciurile naționalelor vor fi unite!

Astfel, jucătorii vor sta la lot două săptămâni și vor evolua în 4 partide. Echipele naționale putea conta pe jucători doar o săptămână, pentru cel mult două meciuri în datele FIFA.

21 septembrie - 6 octombrie 2026: etapele I-IV;

9-17 noiembrie 2026: etapele V-VI;

22-30 martie 2027: barajele de menținere/promovare + sferturile;

7-15 iunie 2027: semifinalele și finalele pentru trofeu.